Che Dio ci aiuti 7, la verità sul destino di Suor Angela: "Sarà sempre peggio"

Cosa accadrà a Suor Angela? Ecco le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7: Emiliano e Azzurra come non li avete mai visti.

Il 12 gennaio debutterà su Rai Uno la prima puntata della settima stagione di Che Dio ci Aiuti con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon. Non mancherà ovviamente la presenza di Valeria Fabrizi e si aggiungeranno come sempre nuovi personaggi al cast. Dopo l'addio di Don Matteo alla fiction di Rai Uno è arrivato il momento di salutare Suor Angela. In questi anni la Ricci è stata protagonista di moltissime avventure nel convento più famoso d'Italia ma questa volta è pronta a dirgli addio.

Al suo posto tutto passerà nelle mani di Azzurra, pronta a diventare suora ma anche a gestire il Convento degli Angeli con l'aiuto di un personaggio speciale. Sarà infatti Emiliano, l'educatore impacciato, il braccio destro della giovane suora e insieme ne combineranno di tutti i colori. C'è una domanda però che attanaglia i fan della serie: che fine farà Suor Angela? Le ultime anticipazioni rivelano qualche succoso spoiler che lascia intendere qualcosa di davvero sorprendente.

Addio a Suor Angela: cosa accadrà nelle prime puntate della serie?

A svelare il cambiamento di Suor Angela ci ha pensato l'anticipazione di Rai Uno che subito ha acceso la curiosità nei telespettatori. La suora più amata d'Italia lascerà la serie gradualmente proprio come è successo in Don Matteo nella tredicesima stagione. Emiliano e Azzurra si renderanno conto del peggioramento di Suor Angela. Da sempre infatti la protagonista è apparsa poco attenta alle regole e molto istintiva tanto da salvare vite e lanciarsi nelle situazioni più impensabili.

Suor Angela non abbandonerà il pulmino e verrà giudicata per come parcheggia.

Questa volta invece avremmo di fronte una Suor Angela rispettosa delle norme, attenta e poco avventata. Cosa le starà succedendo? Sembra proprio che Suor Angela sia alle prese con l'arrivo di un nuovo personaggio pronto a mettere scompiglio in convento. Suor Teresa è una studiosa della Bibbia e la metterà in grande difficoltà. Sarà dunque a causa sua che lascerà il convento? Ma soprattutto questo è un arrivederci o un addio? Gli interrogativi sono ancora molti ma la certezza è che la serie è tra le più attese dell'inverno. Non resta che attendere cosa accadrà giovedì 12 gennaio e come ritroveremo il nostro personaggio preferito.

