Un Posto al sole, l'attore più amato sfida Stefano De Martino: "Posso farlo anch'io"

A Capodanno Stefano De Martino si è tuffato in mare, la reazione del collega di Un Posto al Sole stupisce tutti: ecco cos'è successo.

Il 31 dicembre Stefano De Martino ha deciso di festeggiare la fine dell'anno con una delle tradizioni più amate in assoluto, il classico bagno in mare. Il conduttore napoletano si trovava nella sua villa a Posillipo quando ha deciso di tuffarsi in acqua insieme al suo cane, amico inseparabile di molte avventure. Insieme a lui a Napoli c'era tutta la sua famiglia compresa la moglie Belen Rodriguez e i loro bambini. C'è però un attore molto famoso che ha deciso di imitare De Martino in un modo molto più stravagante e bizzarro.

A sorprendere il web con il video in risposta a Stefano De Martino è l'amico Patrizio Rispo, attore di Un Posto al Sole che da anni interpreta l'iconico personaggio di Raffaele il portiere di Palazzo Paladini. Rispo e De Martino sono soliti trascorrere molti momenti insieme durante l'anno e anche durante le vacanze estive. I loro siparietti in barca sono davvero unici con lo zampino di Biagio Izzo, amico che hanno in comune. Scopriamo cos'ha combinato l'attore e come ha deciso di imitare Stefano.

Patrizio Rispo come Stefano De Martino: il 'bagno' che nessuno si aspettava

Rispo è un mattatore per eccellenza e insieme a De Martino regala grandi siparietti divertenti sui social network. La star di Un Posto al sole ha deciso di presentarsi sui social in vestaglia con i suoi due cani a cui rivolge la parola. L'attore puntualizza agli amici a quattro zampe che De Martino ha fatto il bagno insieme al suo cane il 31 dicembre, per questo motivo anche loro faranno lo stesso.

Peccato che la destinazione sia ben diversa, in questo caso è la vasca da bagno. Un video simpatico per augurare buon anno a tutti i suoi follower e per strappare un sorriso a chi guarda i social. In tanti sperano che Rispo sia presente nella nuova edizione di Stasera Tutto è Possibile tra risate e grandi giochi con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Vedremo mai questo quartetto all'opera? Lo scopriremo molto presto.

