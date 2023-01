Jeremy Renner in gravi condizioni: Video completo del salvataggio in montagna

Il protagonista degli Avengers è rimasto vittima di un grave incidente in montagna: il Video del salvataggio lascia i brividi.

Cos'è successo all'attore americano interprete di Occhio di Falco? Questa mattina l'agente di Jeremy Renenr ha annunciato una notizia che nessuno avrebbe voluto mai ascoltare. L'attore americano è rimasto vittima di un grave incidente nella sua proprietà in Nevada. Attualmente le sue condizioni sono gravi ma il suo ufficio stampa ha dichiarato che sta ricevendo cure eccellenti. La sua famiglia è con lui per sostenerlo nell'ennesima sfida che questa volta però non si consuma sul set fittizio degli Avengers.

Renner è uno degli attori più amati al mondo e vanta ben due candidature agli Oscar. L'attore interpreta da anni il ruolo di Occhio di Falco nella saga degli Avengers promossa in tutto il mondo della Marvel. In occasione delle festività natalizie si trovava nella sua casa in Nevada dove già alcuni giorni fa aveva denunciato l'eccesso di neve in questo periodo. Renner aveva infatti pubblicato uno scatto in cui mostrava la sua auto completamente sepolta dalla neve e scriveva sui social: " "La nevicata al lago Tahoe non è uno scherzo". Cos'è successo dopo? Ecco il Video del suo salvataggio.

Il Video del salvataggio di Jeremy Renner

L'attore della Marvel si trovava all'esterno della sua casa in Nevada proprio a spalare la neve quando è stato colpito da una valanga. Nonostante la dinamica dell'incidente non sia stata chiarita sembra questa la causa delle sue condizioni di salute. La bufera avrebbe colpito l'attore che è stato salvato dai soccorsi appena dopo l'accaduto. Il Video in circolazione su Twitter mostra un elicottero che trasporta il suo corpo ferito verso l'ambulanza che lo condurrà in ospedale.

Nonostante condizioni di salute gravi l'attore è nelle mani dei medici e affiancato dalla sua famiglia. Il suo agente ha annunciato l'accaduto senza scendere troppo nei dettagli e con molta probabilità bisognerà attendere le prossime ore per nuovi sviluppi. I messaggi social in sostegno a Renner sono tantissimi e non manca l'affetto dei suoi colleghi storici. Tutto il mondo è in attesa di ricevere buone notizie e di conoscere cos'è realmente accaduto ai piedi della sua casa.

