Napoli, Stefano De Martino applaude Aurora Leone: cos'è successo davvero dietro le quinte

Aurora Leone ha conquistato tutto: dal web al palcoscenico del teatro è un attimo. Cos'è successo dietro le quinte dello spettacolo con Stefano De Martino.

L'abbiamo conosciuta grazie alla The Jackal attraverso i social network ma non solo. Aurora Leone è anche una delle protagoniste indiscusse di Pechino Express insieme al collega e amico Gianluca Fru. Sin dall'inizio i fan dell'attrice avevano immaginato l'evoluzione della sua carriera che proprio ieri sera è approdata al Teatro Sannazzaro di Napoli. Non sono mancati applausi e standing ovation per la giovane influencer e tra gli spettatori a spiccare era proprio il conduttore di Bar Stella.

Stefano De Martino e la Leone sono amici da molto tempo e insieme al resto della The Jackal l'attrice ha partecipato diverse volte a Stasera Tutto è Possibile su Rai Due. Oggi il conduttore è in onda con Bar Stella nella sua seconda edizione mentre il matrimonio con Belen Rodriguez va a gonfie vele. Ieri sera il conduttore era a Napoli e ha pubblicato una storia in cui applaude la collega congratulandosi con lei. Nessuno però sapeva cosa fosse successo davvero dietro le quinte dello spettacolo ed ecco che a rivelarlo ai social è proprio la protagonista dell'evento.

Aurora Leone confessa: "Non lo dimenticherò mai", cos'è successo con Stefano De Martino

La protagonista dello spettacolo "Vero a metà" si è esibita al teatro di Napoli ieri sera per una tappa davvero speciale. Aurora in un post Instagram ha ringraziato tutto il suo pubblico spiegando per quale motivo questa serata si è rivelata indimenticabile.

Tra le cose che non dimenticherà mai c'è l'abbraccio di sua nonna proprio al conduttore napoletano che si è fiondata su De Martino dopo lo spettacolo. Come sempre l'ironia e l'irriverenza non mancano nell'influencer che si è dimostrata una delle grandi rivelazioni del teatro italiano. Anche nei ringraziamenti la Leone si differenzia dal solito e afferma di essere grata a tutti soprattutto nella data a Napoli dove è difficilissimo parcheggiare. Insomma siamo di fronte a una nuova stella della comicità italiana e non possiamo fare altro che applaudirla godendoci lo spettacolo proprio come De Martino.

