Bar Stella, Stefano De Martino: "Ci sarà una cantante famosissima" poi annuncia una novità incredibile

La nuova edizione di Bar Stella è pronta a spiccare il volo e quest'anno ci saranno molti ospiti famosi: Stefano De Martino poi annuncia un nuovo show in primavera.

Stefano De Martino è ormai il volto di punta di Rai Due pronto a spiccare il volo con i suoi show capaci di catturare e far divertire il pubblico a casa. Tutto è cominciato con Stasera tutto è possibile, un programma di cui i telespettatori non possono fare a meno. Lo dimostrano le tante richieste arrivate sui social dopo la fine del programma in questa stagione. Il pubblico è sovrano e De Martino è dunque prontissimo a ripartire a febbraio con altre sei puntate di Step in compagnia dei suoi ospiti e amici comici.

Questo non significa che il conduttore si riposi fino a nuovo ordine, la settimana prossima infatti partirà Bar Stella nella sua seconda edizione su Rai Due. La seconda serata del canale sta riservano grandi sorprese prima con Stesera c'è Cattelan, poi con Belve e adesso con Bar Stella. A grande sorpresa però Stefano ha annunciato l'arrivo di alcuni ospiti celebri nel programma a differenza della prima edizione. Scopriamo di chi si tratta e anche quale sarà il suo nuovo progetto in primavera.

Stefano De Martino, grandi ospiti a Bar Stella e un nuovo show in primavera

De Martino è uno dei conduttori più amati della televisione italiana che con grande sacrificio ha intrapreso la strada del successo. A colpire è la sua versatilità ma anche la vena comica che è irresistibile. Guardandolo all'opera sembra quasi di essere catapultati nel varietà che fino a qualche decennio fa dominava la tv generalista. Bar Stella incarna l'animo del suo conduttore e autore ma non solo, quest'anno le novità non mancheranno.

Sono attesi Tommaso Paradiso, i The Kolors, Mario Biondi e la grande Fiorella Mannoia. La musica dunque non mancherà e le sorprese sono dietro l'angolo. In primavera però arriva l'ennesima novità per il conduttore napoletano, "Meglio Stasera" è il titolo del suo one man show. Si tratta di uno show che andrà in giro per l'Italia alla conquista dell'intrattenimento con danza e musica. Insomma sarà un anno stellare per Stefano e il pubblico non vede l'ora di vederlo all'opera.

LEGGI ANCHE>>>Stefano De Martino: "Non rinuncio alla mia Belen", ecco cosa ha postato sul suo profilo il conduttore Rai