Amici 22, caos e grandi ospiti in studio: "Non abbiamo mai visto Maria De Filippi così"

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Amici dove succederà di tutto: ecco gli ospiti e il motivo della furia di Maria De Filippi.

Anche questa domenica Amici di Maria De Filippi andrà in onda con una nuova puntata tutta da scoprire ma come sempre sono puntuali le anticipazioni del programma. Gli allievi sono pronti a misurarsi con una nuova classifica giudicata come sempre da ospiti d'eccezione che daranno i loro voti ma non è tutto. Sembra proprio che spunteranno a galla anche altre questioni legate al comportamento degli allievi che hanno fatto infuriare la conduttrice.

Il pubblico è abituato ai famosi provvedimenti disciplinari della scuola che da qualche anno sono decisamente aumentati. Il motivo è che dall'avvento della pandemia i concorrenti del talent non hanno rapporti con l'esterno e si occupano della gestione totale della casa. Dalle pulizie domestiche alla cucina, ognuno ha i propri compiti da rispettare e quando questo non accade l'ambiente risulta invivibile. La nuova puntata vedrà una Maria parecchio arrabbiata ma anche il ritorno di un ospite in particolare che è ritornato finalmente in Italia.

Amici 22: tutto quello che succederà nella puntata di domenica

Cominciamo subito a svelare che Maria sarà furiosa a causa del troppo disordine che c'è in casa ma non solo. A quanto pare ci sono allievi che non fanno nulla, c'è poi chi fa i propri compiti in casa e in ultimo chi fa anche troppo. Insomma non tutti sono in grado di prendersi le proprie responsabilità e la conduttrice ha deciso di parlarne in puntata. Quando Maria ha chiesto ai nullafacenti di alzarsi in piedi c'è stato il silenzio e a quel punto ha deciso di fare i loro nomi. Arrivano dunque i primi provvedimenti disciplinari ma anche le nuove sfide.

A giudicare la gara di danza ci sarà Nancy Berti che metterà al primo posto Isabel. Per il canto invece arrivano tre giudici speciali il primo è Cristiano Malgioglio che abbiamo visto già qualche settimana fa, poi c'è Federica Gamba e in ultimo il grande ritorno di Irama. Il cantante è ritornato in Italia da Miami dove era intento a registrare il suo nuovo album. Certo è che la nuova puntata di Amici rivelerà più sorprese del solito.

