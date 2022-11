Valerio Scanu, da Amici di Maria de Filippi al tribunale: la nuova vita del cantante sardo

Valerio Scanu ha deciso di cambiare totalmente rotta dopo la sua esperienza nel talent-show di Maria de Filippi. Ecco cosa ha deciso di fare da quest'anno.

Grandi cambiamenti nella vita di Valerio Scanu. Quest'anno, per l'interprete di Sentimento, accadranno molte cose, tutte belle e sinonimo di un nuovo inizio dopo un periodo non semplice da affrontare. Ha da poco annunciato che sposerà il suo compagno Luigi. La conduttrice di Oggi è un Altro Giorno Serena Bortone, oltre a congratularsi ha già cominciato a snocciolare con lui qualche anticipazione che riguarda proprio le nozze e il suo stato d'animo a tal proposito.

Per quanto riguarda la televisione, topo l'esperienza nella scuola più famosa d'Italia, all'Isola dei Famosi e a Tale e Quale Show, è stato il turno de Il Cantante Mascherato. Il canto però attualmente, non pare sia il centro di quelli che sono i suoi impegni e le sue ambizioni. A quanto pare l'interprete sardo, ha in ballo un altro progetto, totalmente diverso e più ampio da coltivare: ecco di cosa si tratta.

Valerio Scanu: per lui comincia un'altra, importante avventura

Chi lo segue, saprà questa cosa molto bene. Valerio Scanu si è da poco laureato in Giurisprudenza all'Università Giustino Fortunato di Benevento. Ha cominciato nel 2018 e ha concluso lo scorso anno con il più bello degli epiloghi: 110 e lode. Quello che lo ha spinto ad addentrarsi in un ambito tanto complesso e ricco di spunti da approfondire, è stata una denuncia per diffamazione. Da quel momento ha deciso di riprendere i libri in mano e farne un lavoro e non solo una semplice passione.

Intervistato dal settimanale Diva e Donna, il ragazzo ha dichiarato che finalmente, ha trovato uno studio dove cominciare a fare pratica per appunto esercitare la professione di avvocato. Si occupa di diritto pensale, fallimentare e tributario. Si reca in tribunale quotidianamente e ha affermato che giudici e colleghi, lo guardano in maniera bizzarra quando lo trovano davanti. Dati i suoi trascorsi, è naturale incuriosirsi un pò più del dovuto. Ormai però è di casa e in vista di quello che poi vorrà diventare prendendoci la mano, è una cosa molto positiva. La musica però, non la abbandona certamente. Poco prima del giorno di natale infatti, terrà un concerto dove si esibirà interpretando i suoi maggiori successi e ha da poco pubblicato un nuovo singolo intitolato Presente.

