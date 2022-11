Raimondo Todaro, la dedica a Claudia dopo l'uscita da Amici 22

Amici di Maria De Filippi può essere croce e delizia per i suoi allievi, Raimondo Todaro lo sa. Poche ore fa Claudia Bentrovato, ex di Samuele Barbetta e 'amica speciale' di Wax, è uscita dal programma. Così, Raimondo Todaro, ex volto di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci ma anche attuale professore di latino della scuola, le ha fatto una bella dedica. Ecco le parole che il marito di Francesca Tocca ha dedicato alla ragazza che ha lasciato il suo posto a Isobel Fetiye Kinnear.

Ieri ci sono state due eliminazioni ad Amici 22: Ascanio ha dovuto dire addio per sempre alla possibilità di arrivare al serale e perché no alla vittoria, malgrado il suo inedito Margot sia tra i più ascoltati di Spotify. Ma non solo. Anche la piccola Claudia ha perso la sfida immediata contro l'australiana Isobel. Una tristezza infinta in generale per quest'uscita. Come hanno reagito i vari personaggi di Amici?

Maria ha cercato di mettere una pezza, come sempre, specificando come Amici sia solo un percorso ma l'eliminazione dal programma di certo non compromette nulla a livello di carriera. Invece per quanto riguarda i vari ragazzi: sia per Ascanio che per Claudia, questi ultimi si sono lanciati in un vero e proprio abbraccio collettivo. Wax come avrà reagito all'uscita della sua bella? Non lo sappiamo ancora. Probabilmente lo sapremo oggi durante il daytime, quando finalmente sarà rientrato in casetta. Invece Todaro? Basta spulciare il suo profilo Instagram.

"Claudia, buona fortuna", le parole di Raimondo Todaro che commuovono il web

Malgrado apparentemente Raimondo Todaro possa apparire un cuore di pietra, in realtà è molto tenero. Proprio per questa ragione, l'abbiamo visto nell'ultimo periodo trascorrere molti pomeriggi insieme a Claudia nel tentativo di darle la forza e la carica giusta per affrontare il suo percorso ad Amici. Sfortunatamente non vi è riuscito a pieno. D'altro canto la ballerina non ha mai convinto del tutto né Emanuel Lo, né Alessandra Celentano che l'ha definita addirittura una 'biscia'. Ma ora che per l'ex di Samuele Barbetta Amici è finito... Cosa avrà detto Todaro?

Raimondo ha voluto dedicare a Claudia una storia Instagram all'interno della quale si vedono loro due abbracciati, poco dopo l'uscita della ragazza dal programma. In sovra-impressione alla storia, è questa la scritta: "Prima o poi troverai la serenità e la fiducia in te stessa e quando succederà sarai uno spettacolo della natura perché hai un mondo dentro e io sono consapevole del fatto che è bellissimo".

LEGGI ANCHE: Raimondo Todaro e Francesca Tocca spiazzano tutti: la verità sul loro matrimonio