Uomini e Donne, Mara De Filippi ai ferri corti con una dama sbotta: "E sti ca**i!"

Maria De Filippi dopo tante puntate a cercar di metter pace tra una dama e un cavaliere. Arrivata al limite sbotta.

Maria è sempre stata la paciera per eccellenza. Sono rare le volte in cui l'abbiamo vista veramente arrabbiata. Soprattutto a Uomini e Donne ciò è avvenuto quando la donna ha scoperto che viene presa in giro la sua redazione. Maria ha sempre avuto le redini in mano del programma e non ammette per nessuna ragione che venga messo in discussione il lavoro di tutto il suo staff. Ha spesso cacciato tronisti che sono stati beccati con altre compagnie fuori dagli studi e chi ha ricevuto diverse segnalazioni che mettevano in cattiva luce il programma.

La conduttrice spesso si è scagliata anche contro le dame e i cavalieri del parterre over. Se il suo compito è quello di essere razionale e quanto più neutrale possibile, questa volta non è riuscita a trattenersi. A far infuriare Maria è stata una dama che già da un paio di puntate ha spesso esasperato non solo la padrona di casa ma anche gli opinionisti e molti altri partecipanti del programma.

Maria De Filippi manda a quel paese una dama del parterre: il pubblico non ha mai visto la conduttrice così

Nella puntata di lunedì 12 negli ultimi minuti di trasmissione abbiamo assistito all'ennesima lite tra Alessandro e Pinuccia. La scintilla è scattata perché lui ha deciso di ballare con un'altra donna e Pinuccia ha dato di matto. La donna sostiene che il cavaliere ha dichiarato di amarla ma appena inizia la puntata odierna Alessandro, visibilmente provato ed esasperato dalla presenza opprimente di Pinuccia nega. Maria cerca di mantenere la calma e fa sedere il 92enne vicino ai suoi gradini temendo forse che possa sentirsi male da un momento all'altro. Aiuta il cavaliere a interrompere definitivamente il rapporto con Pinuccia: il suo atteggiamento sta esasperando Alessandro che crede che per liberarsi della donna debba lasciare per sempre il programma.

Il pubblico, gli opinionisti e la conduttrice non vogliono assolutamente che il cavaliere sia costretto a questo. Maria cerca ancora una volta di far capire a Pinuccia che Alessandro non prova il suo stesso sentimento. Lui accusa la donna di essere una ragazzina e lei esordisce con: "È perché ti voglio bene". A tale risposta Maria esordisce con: "E sti ca**i!

Dopo il boato del pubblico, gli applausi del parterre e degli opinionisti, ecco la reazione di Pinuccia.

