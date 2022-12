Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano in studio: la reazione di Riccardo fa infuriare gli opinionisti

Ida e Alessandro rientrano inaspettatamente in studio: la reazione di Riccardo Guarnieri fa infuriare Gianni e Tina.

Inizia una nuova puntata di Uomini e Donne e Maria De Filippi stupisce tutti: fa mettere due sedute in centro studio e annuncia la presenza di Ida. Tutti sono sconvolti, Gianni Sperti dichiara che proprio oggi voleva domandare se ci fossero novità sul loro rapporto. Le telecamere riprendono tempestivamente Riccardo che sembra colpito da questo ingresso inaspettato. Maria manda il filmato della loro uscita dallo studio e Tina Cipollari conferma ciò che aveva dichiarato: "Tra venti giorni la coppia scoppierà". "Verdiamo se Tina ci ha preso", afferma Gianni ma Maria manda in onda un altro filmato in cui Ida e Alessandro sono particolarmente complici. I due si sono concessi un viaggio romantico in Spagna e dopo la messa in onda i due entrano in studio mano nella mano più felici che mai. Riccardo esce dallo studio.

Ida e Alessandro ritornano in studio: Riccardo Guarnieri non riesce

Maria trova Ida particolarmente dimagrita e Gianni afferma: "L'amore consuma", Tina invece fa notare che Riccardo ha abbandonato lo studio ma Ida non presta minimamente attenzione a ciò che ha dichiarato l'opinionista e inizia a raccontare la sua storia. "Questa leggerezza mi mancava", inizia con una velata frecciatina continuando a raccontare che Alessandro è veramente molto presente nella sua vita: la riempie di attenzioni e confessa di essersi sentita dopo quel viaggio la sua fidanzata. Parole forse amare per Riccardo che deve anche sentire da dietro le quindi le parole di Alessandro: "Io sono sceso per lei e sono uscito con lei", il cavaliere partenopeo ha sempre ammesso di desiderare la dama che oggi ammette di amare.

Ida confessa che non ha ancora detto 'ti amo' ad Alessandro ma confessa a Maria con gli occhi sorridenti che crede anche lei di essere innamorata del cavaliere. Ida racconta di aver conosciuto anche la sua famiglia e di aver vissuto un momento unico con Alessandro: "Lui ha saputo aspettare i miei tempi, non mi ha fatto pressione, ti devo veramente ringraziare Ale". I due ballano sulle note di 'Brividi' continuando a baciarsi e terminato il ballo Maria invita nuovamente Riccardo in studio che dichiara: "Quando ho deciso di staccare ho preso la decisone di non vedere e non sentire". Gianni ovviamente stuzzica anche Roberta Di Padua che ancora forse non riesce a mandar giù la fine della sua conoscenza con Alessandro.

