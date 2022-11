Uomini e Donne: la reazione di Pinuccia della Giovanna alla scelta di Ida Platano diventa virale

Tra le tante immagini sui social che ritraggono Ida Platano e Alessandro Vicinanza nel giorno della loro scelta a Uomini e Donne, colpisce la reazione della dama di Vigevano.

Finalmente Ida Platano ha ritrovato l'amore dopo il tira e molla con Riccardo Guarnieri, avanti da oltre 4 anni. Si è concessa di nuovo, dopo un primo tentativo finito male, di conoscere meglio Alessandro Vicinanza. Dopo un fine settimana insieme, sotto lo stesso tetto e molto vicini, i due hanno deciso di lasciare la trasmissione e viversi al di fuori.

Lontani dalle telecamere e dalle interferenze di ex ed opinionisti, avranno sicuramente la possibilità di conoscere meglio altri lati dei loro caratteri e crescere in vista di un futuro insieme. Le reazioni, in studio e sui social, sono state contrastanti. Riccardo Guarnieri, gelato, ha preferito non esprimersi in merito. Roberta di Padua ha continuato ad esprimere il suo scetticismo nei confronti dei loro sentimenti e Tina Cipollari, ha pronunciato la sua profezia: non dureranno più di venti giorni. Il popolo del web però non si è perso quella più esilarante di tutte, ovvero quella della dama Pinuccia della Giovanna, diventata virale su tutti i social.

Uomini e Donne: Pinuccia reagisce così alla scelta di Ida e Alessandro

Pinuccia della Giovanna è uno dei volti più osservati nel corso di questa stagione di Uomini e Donne. Dal suo amore non corrisposto per Alessandro rausa ai litigi infuocati con Tina Cipollari. La donna ha fatto addirittura perdere la pazienza alla padrona di casa Maria de Filippi, in un siparietto che è stato condiviso su più di una piattaforma social per diversi giorni dopo la messa in onda. Anche il suo comportamento durante la puntata di ieri, ha generato una serie di reazioni su Instagram che l'hanno resa in pochissimi minuti, già virale e condivisa da chiunque.

Il suo atteggiamento dopo le forti emozioni che Ida e Alessandro hanno generato con la loro dichiarazione d'amore, non hanno assolutamente smosso la dama. Pinuccia infatti, ha continuato per tutto il tempo a mostrarsi indifferente, quasi annoiata dalla loro presenza desiderosa di passare alla dinamica successiva. Il popolo del web non ha potuto fare a meno di generare meme e sfottò con la scena come protagonista. Per fortuna Tina Cipollari non se ne è accorta. Avrebbero dato fuoco all'ennesimo scontro tra urla e accuse l'una verso l'altra.

