Laura Pausini e Alessandro Cattelan: la verità in una Foto dopo l'Eurovision Song Contest

Il conduttore di Stasera c'è Cattelan ha pubblicato uno scatto che rivela tutta la verità sul rapporto con la cantante Laura Pausini: i fan non riescono a crederci.

I primavera Laura Pausini e Alessandro Cattelan hanno guidato L'Eurovision Song Contest 2022 verso il successo internazionale insieme a Mika e grazie alla vittoria dei Maneskin nell'anno precedente. Torino si è letteralmente riempita di musica ma a fare scalpore sono stati anche i gossip su un presunto litigio tra Cattelan e la Pausini. In molti hanno rivelato che proprio la cantante avrebbe avanzato richieste da prima donna durante l'evento e che si sarebbe scontrata con il collega. Quanto c'è di vero?

Dopo mesi di silenzio il gossip sembrava essere finito nel dimenticatoio come spesso accade nel mondo della televisione e dello spettacolo italiano. La Pausini infatti non ha mai proferito parola sull'argomento e sul rapporto con il collega che recentemente è diventato uno dei volti più amati di Rai 2. Cattelan tornerà con il suo show in seconda serata a gennaio ma intanto è in giro per l'Italia con un tour davvero unico. Scopriamo qual è la foto che ha scatenato i fan e che finalmente rivela tutta la verità sul legame tra i due conduttori.

Alessandro Cattelan e Laura Pausini: finalmente tutta la verità

In queste settimane Alessandro Cattelan è in giro per la penisola con il suo nuovo spettacolo "Salutava sempre". I fan lo attendono a teatro e recentemente ha debuttato a Napoli e Firenze, insomma si tratta di un vero e proprio successo che ha anche rivelato un retroscena sul rapporto con Laura Pausini. A discapito di tutti i gossip su un probabile litigio Alessandro ha pubblicato questa foto con tanto di dedica per la Pausini, l'abbraccio ha completamente sciolto i fan dei social.

Cattelan abbraccia la collega Laura Pausini e ringrazia ironicamente per non essersene andata durante il suo spettacolo. Il conduttore ha infatti interpretato una canzone della cantante durante il suo show. Laura era tra il pubblico ad applaudire Alessandro proprio come i tantissimi fan che hanno partecipato al suo tour. La verità a quanto pare è spuntata fuori e risiede tutta in un abbraccio tra i due. Sembra infatti che le voci sul litigio dietro le quinte dell'Eurovision fosse infondate e che entrambi abbiano preferito il silenzio stampa.

