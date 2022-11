Alessandro Cattelan finalmente annuncia: "Ci sarà da ridere", ecco dove lo rivedremo

Dopo il successo di Stasera C'è Cattelan, il conduttore torinese ritorna in scena con un progetto tutto nuovo: ecco dove lo rivedremo.

Tra i personaggi televisivi più amati degli ultimi anni c'è indubbiamente Alessandro Cattelan con le sue interviste. Da questa stagione il conduttore torinese si è trasferito in casa Rai, nello specifico sul secondo canale in seconda serata dove fino alla settimana scorsa era in onda con Stasera C'è Cattelan. Lo show si è rivelato una grande sorpresa soprattutto su Rai Play dove si è aggiudicato il primo posto nella top 10.

Sono in tantissimi ad apprezzare lo spirito ironico di Cattelan che ha il pregio di riuscire a mettere tutti a proprio agio senza fare distinzioni. Le interviste di Alessandro infatti rivelano spesso lati inediti dei suoi ospiti, quasi sempre molto divertenti. Lo show in seconda serata ha visto protagonisti del mondo del cinema, della musica, della televisione e anche dello sport ma tornerà a gennaio con la sua seconda parte e moltissimi altri ospiti. Intanto il conduttore si dedica a un nuovo progetto tutto da scoprire, ecco di cosa si tratta.

Alessandro Cattelan arriva a teatro: ecco dove lo rivedremo

L'ex capitano di X Factor è ufficialmente approdato in Rai dopo il debutto in prima serata su Rai Uno lo scorso anno con lo show "Da Grande". Sembra però che l'uragano Cattelan sia inarrestabile e che tra pochissimo debutti in giro per l'Italia con il suo nuovo show. Alessandro sarà per la prima volta a teatro in molte città italiane con lo spettacolo "Salutava sempre". Il pubblico a teatro assisterà al funerale di Alessandro Cattelan con toni ironici e irriverenti che lo show man renderà molto accattivanti.

Tutto ruoterà intorno all'argomento della morte e a com'è la vita nell'aldilà senza però dimenticare i riferimenti alla vita terrena. Insomma ci sarà da ridere ma anche da riflettere e l'ironia di Cattelan sarà l'ingrediente segreto per uno spettacolo dalle mille sorprese. Non resta che sedersi in poltrona non prima di aver acquistato i biglietti disponibili online. La data zero sarà ad Alessandria, città natale del conduttore che poi proseguirà il suo tour in diverse città italiane. I telespettatori di Rai Due e Rai Play invece lo attendono a gennaio con una nuovissima e scoppiettante edizione di Stasera C'è Cattelan.

