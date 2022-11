Disney Italia, arriva l'annuncio di Diana Del Bufalo: "Sono emozionata"

Quest'anno il Natale sarà ricco di emozioni: Diana Del Bufalo ha finalmente annunciato cosa sta accadendo nella famiglia Disney.

Il mese di Novembre apre le porte all'atmosfera natalizia che in alcune città è già nell'aria nonostante le temperature siano piuttosto alte. Come ogni anno la Disney si preoccupa di creare contenuti che rallegrino le festività a piccoli e grandi con la famosa magia del Natale pronta a scatenarsi. Tra le voci che più stupiscono il pubblico quando parliamo di animazione c'è quella di Diana Del Bufalo che recentemente ha prestato la voce nel film Encanto.

Diana p uno dei talenti più versatili del mondo dello spettacolo italiano. L'abbiamo conosciuta all'interno della scuola si Amici come cantante ma poi è esplosa come attrice e comica. Come se non bastasse attualmente è star nel musical "Sette spose e sette fratelli" che è in tour nei teatri italiani. Ciliegina sulla torta sono i suoi ruoli da doppiatrice e presto la rivedremo protagonista di un cortometraggio Disney molto atteso anche in Italia di cui sarà la voce. Scopriamo di cosa si tratta e perché la Del Bufalo si è detta molto emozionata.

"Una famiglia, infinite emozioni": il nuovo cortometraggio Disney con la voce di Diana Del Bufalo

È già disponibile sulle piattaforme Disney il terzo cortometraggio della trilogia "Una famiglia, infinite emozioni". Dopo l'esplosione dei corti del 2020 e del 2021 arriva finalmente la terza parte che avrà come titolo "Il Dono".

Si tratta di un corto dallo spirito natalizio adatto a tutta la famiglia capace di trasmettere messaggi di pace e accettazione. Questa volta la famiglia si prepara ad accogliere un nuovo bambino e avrà come tema centrale il legame tra i fratelli e le sorelle. Un tema molto caro alle famiglie di oggi e per l'occasione ascolteremo nuovamente la voce di Diana Del Bufalo a servizio dell'animazione.

L'attrice e cantante si è detta molto emozionata di questo ruolo ma soprattutto grata alla famiglia Disney Italia per aver scelto nuovamente lei. Il corto è già disponibile in tutte le piattaforme e ovviamente in tutte le lingue. Diana si dice coinvolta nella magia Disney e a quanto pare adesso tocca a noi e ai nostri piccoli a casa lasciarsi guidare verso il Natale 2022.

