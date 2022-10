Diana Del Bufalo confessa: "Ecco cosa bevo ogni mattina", è un'erba davvero speciale

L'attrice di Sette Spose e Sette Fratelli ha deciso di condividere con i suoi follower un rimedio efficace per il benessere mattutino: ecco cosa beve Diana Del Bufalo ogni mattina.

Attualmente Diana Del Bufalo è un tour con il musical "Sette spose e sette fratelli" che si sta confermando come uno degli spettacoli di maggior successo in Italia. L'attrice si è lanciata in questa nuova avventura ricevendo grandi complimenti e confermando il suo successo tra il pubblico che ha sempre apprezzato la sua voce. Diana è uno dei talenti più versatili che negli ultimi anni si è affermato anche nel mondo della televisione italiana.

A stupire però è anche il suo profilo social sul quale condivide ogni giorno estratti della sua vita quotidiana in compagnia dei suoi amici e della sua famiglia. Diana è un'appassionata di prodotti naturali ma anche della campagna, non è un mistero infatti che la sua casa è totalmente immersa nella natura e lontana dal caos della città. Spesso la vediamo in un rapporto quasi simbiotico con la vegetazione e gli animali e questa volta ha deciso di rivelare ai suoi follower cosa beve al mattino per sentirsi in armonia con il suo corpo.

"L'erba delle donne": ecco l'infuso che beve ogni mattina Diana Del Bufalo

L'attrice e cantante ha deciso di pubblicare una foto sui suoi account social in cui rivela cosa beve al mattino, si tratta di una pianta per molti totalmente sconosciuta. La protagonista è l'Artemisia detta anche "Erba delle donne" o "Erba delle streghe". Il suo nome potrebbe ingannare ma in realtà si tratta di un validissimo aiuto per il corpo femminile e non solo, scopriamo i suoi benefici e soprattutto come creare un infuso perfetto.

Si tratta di un'erba che vanta radici antichissime e utilizzata come rimedio per vari dolori. Spicca il suo utilizzo per i dolori mestruali, per questo motivo è utilizzata dalle donne ma non solo. L'artemisia è efficace anche per la digestione e per la purificazione del corpo, per questo motivo Diana la assume ogni mattina in un modo molto comune e cioè attraverso l'infuso. Basta infatti procurare una tazza con i classici buchi o lasciar in un colino con acqua bollente le foglie per qualche minuto e poi ricavarne una tazza di ottimo infuso profumato. In questo modo bere l'artemisia sarà anche gustoso al mattino magari accompagnando una colazione sana e ricca di fibre.

