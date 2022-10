Giuliano Sangiorgi e la sorpresa che ha commosso i fan: "Vogliamo solo dimenticare"

Il front man dei Negramaro ha deciso di salire a sorpresa su un palcoscenico speciale: ecco cos'è accaduto a Padova ieri sera.

Il tour dei Negramaro è ufficialmente ricominciato e la band a breve sarà sul palcoscenico della loro amatissima Puglia nella città di Bari. Oggi Giuliano Sangiorgi è uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano in grado di scalare le classifiche insieme alla sua band storica. Li abbiamo conosciuti sul palco del Festival di Sanremo dove si presentarono come una novità poco compresa allora ma nel giro di qualche anno si sono affermati come una delle band italiane più sorprendenti degli ultimi anni.

Giuliano Sangiorgi in questi anni ha firmato alcuni dei testi musicali più belli della nostra musica riportando alle origini il cantautorato contaminato però da una musicalità tutta nuova. Oggi i Negramaro riprendono il loro viaggio in giro per l'Italia con un bagaglio pieno di emozioni e buona musica fomentando milioni di fan. Sono infatti tra le band più seguite e i loro concerti sono dei veri e propri eventi a cui partecipare a pieno. Nella serata di ieri però Giuliano Sangiorgi è apparso su un palcoscenico diverso che ha scatenato i fan, scopriamo cos'è accaduto a Padova.

Giuliano Sangiorgi a sorpresa sul palcoscenico dei One Republic: ecco cos'è successo a Padova

In molti ricorderanno i mesi in cui il mondo intero era in chiusura a causa della pandemia, proprio durante quel periodo artisti di ogni genere si sono cimentati in collaborazioni digitali attraverso le videochiamate. Giuliano Sangiorgi ha messo in campo una serie di iniziative per avvicinare il pubblico alla sua musica e tra queste è impossibile dimenticare la collaborazione con Ryan Tedder. Stiamo parlando del front man dei One Republic, band che è amatissima anche in Italia e che proprio ieri sera si è esibita sul palcoscenico di Padova.

A sorpresa Giuliano Sangiorni è salito sul palco abbracciando Rayan, i due non si erano mai incontrati dal vivo proprio a causa delle distanze che limitavano gli incontri durante l'emergenza Covid. Il cantante della band straniera si è mostrato molto emozionato e insieme hanno duettato nel brano che hanno inciso insieme lo scorso anno. Non sono mancati grandi ringraziamenti e anche un annuncio speciale, sembra che la collaborazione tra i due artisti non sia finita qui e che a breve potremmo rivederli di nuovo insieme sulle note dell'ennesimo successo musicale.

