Vanessa Incontrada rompe il silenzio: "Finalmente posso dirvi la verità"

La conduttrice spagnola ha deciso di rivelare a tutti un nuovissimo progetto che la vedrà protagonista: si tratta di uno dei programmi più amati della tv.

L'attrice e conduttrice spagnola è tra i volti più amati del piccolo schermo. Vanessa Incontrada in questi anni si è dimostrata una delle artiste più versatili del mondo dello spettacolo italiano. Abbiamo ammirato la sua spontaneità alla conduzione su Rai Uno insieme a Gigi D'Alessio e Carlo Conti ma non solo. I suoi personaggi sono tra i più amati della fiction da Fosca Innocenti a Non dirlo al mio capo, insomma la Incontrada è amatissima e molto presto arriverà con una nuova avventura.

Recentemente abbiamo visto Vanessa di nuovo alle prese con la comicità e la satira. Insieme a Alessandro Siani ha deciso di occupare con la sua ironia il bancone di Striscia La Notizia dove è riuscita a stupire tutti per l'ennesima volta. Vanessa però è in arrivo con una nuova avventura che manderà in delirio il pubblico di Canale 5 avviando un momento amarcord davvero unico.

Vanessa Incontrada torna in prima serata: ecco insieme a chi

In molti ricorderanno che uno degli show dove la Incontrada si è fatta conoscere meglio dal pubblico è Zelig. Il format comico fino a qualche anno fa era l'unico in televisione che portava una comicità da cabaret in prima serata. Un modo per far conoscere al pubblico i geni della risata insieme a due conduttori d'eccezione. Da un lato Vanessa Incontrada e dall'altro l'amico Claudio Bisio che ha condiviso quel palcoscenico anche con Paola Cortellesi e Michelle Hunziker.

Le edizioni di Vanessa resteranno nella storia e la grande notizia è che da mercoledì 9 novembre ricominceranno le avventure in prima serata sul palcoscenico di Zelig. Ne vedremo certamente delle belle insieme a Vanessa e Claudio che sono prontissimi a ritornare in tv soprattutto in prima serata su Canale 5. Intanto resta aperto il cast dei comici di cui non si conoscono ancora tutti i nomi, ricordiamo ancora gli esordi di Checco Zalone sul palcoscenico di Zelig e chissà che anche in questa stagione non potremmo rivedere alcuni dei personaggi che hanno reso grande questo show.

