Selvaggia Lucarelli asfalta Vanessa Incontrada: i motivi dell'attacco della giornalista

Selvaggia Lucarelli è nota per avere un carattere molto deciso e, quando esprime un opinione, non le manda certo a dire.questa volta, infatti, ha sollevato un polverone dichiarando cosa le abbia scritto in messaggio privato Vanessa Incontrada. Vediamo cosa è accaduto

Da molto tempo Vanessa Incontrada è al centro di sterili polemiche sulla sua forma fisica. È accaduto che alcune copertine di giornali di gossip l'abbiano immortalata in scatti che sono stati oggetto di dure critiche da parte degli haters. La spagnola, tuttavia, ha rimandato le critiche al mittente posando per la copertina di Vanity Fair. Non tutti, però, si sono espressi a favore di quanto accaduto. Sabrina Ferilli, ad esempio, si è detta davvero esausta di tutta questa retorica della body positivity.

La showgirl romana ha infatti sostenuto che si debba parlare della Incontrada per il suo innegabile talento. Bisognerebbe evitare, dunque, di insistere sulle sue curve, che le si apprezzino o no. La Ferilli, quindi, pare che si sia stancata di questa inutile polemica. A lei, inoltre, si è aggiunta recentemente anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, poi, ha anche svelato che Vanessa l'abbia contattata via messaggio, pregandola di non essere più oggetto dei suoi post. Selvaggia, però, ha tutt’altre intenzioni e ultimamente ne ha scritto uno proprio sulla presentatrice spagnola e su quello che è accaduto.

Il messaggio di Vanessa Incontrada a Selvaggia Lucarelli e la risposta della giornalista

Apprendiamo da una storia Instagram di Selvaggia Lucarelli che Vanessa Incontrada l'abbia contattata per chiederle di non parlare più di lei nei suoi post. L’opinionista di Ballando con le stelle, però, ne ha subito scritto uno al vetriolo in cui ha svelato quanto le è stato richiesto. Selvaggia, inoltre, ha consigliato a Vanessa di non rispondere ai commenti d’odio sul suo corpo posando per copertine che si focalizzano proprio su quello. L'accusa, quindi, di essere anch’essa artefice delle polemiche a cui cerca di mettere fine.

Nelle prossime ore, dunque, siamo sicuri che Vanessa scriverà qualcosa per chiarire la sua posizione a riguardo. Dopo aver contattato Selvaggia per chiederle di non parlare più di lei nei suoi post, infatti, la Lucarelli ha subito ignorato la sua richiesta. Siamo sicuri, allora, che la Incontrada non l'abbia presa affatto bene e che abbia qualcosa da dichiarare in merito. Vedremo, dunque, quanto bisognerà aspettare perché ciò accada. Nelle prossime ore, allora, dedicheremo ancora maggiore attenzione ad ogni attività social delle interessate.

