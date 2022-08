Svelati i prossimi concorrenti del GF VIP 7: ecco chi ha scelto Alfonso Signorini

Finalmente sono spuntati fuori i nomi dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Scopriamo, dunque, chi entrerà nella casa più spiata d’Italia questo settembre

Il Grande Fratello Vip 7 fa parlare molto di sé anche prima della sua effettiva messa in onda. Ultimamente, ad esempio, proprio noi vi abbiamo parlato delle voci che circolano riguardo un suo possibile posticipo. La data della prima puntata, infatti, è prevista per questo 19 settembre. Le elezioni politiche, però, avverranno sei giorni dopo, il 25. In molti, allora, potrebbero pensare che basterebbe concedere un giorno di “libertà” ai gieffini per permettergli di votare. Le cose, tuttavia, sono più complesse di quello che appaiono.

Le normative anti covid prevedono che tutti i concorrenti debbano trascorrere un periodo di quarantena di 5 giorni prima di entrare nella casa del GF. Concedendogli un giorno per votare, dunque, i gieffini dovrebbero aspettare altri 5 giorni per tornare a varcare la soglia rossa. La puntata del 26 settembre, quindi, potrebbe saltare e in molti si chiedono cosa si possa fare a riguardo. Si sospetta, dunque, che verrà posticipata la prima puntata a dopo le votazioni politiche. Chiunque voglia approfondire la questione, allora, può cliccare sul link presente in fondo alla pagina. Oggi, invece, la nostra attenzione è rivolta ad una indiscrezione che circola in queste ore: i nomi dei concorrenti del GF Vip 7.

Ecco chi saranno i prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Si è vociferato davvero moltissimo su chi potessero essere i prossimi concorrenti del GF. Finalmente, però, stanno circolando delle indiscrezioni che confermerebbero quanto già dichiarato in precedenza. Diverso tempo fa, infatti, sostenemmo l’ipotesi che Pamela Prati avrebbe partecipato al reality. A quanto pare, allora, i nostri sospetti erano fondati. Oltre alla showgirl, poi, ci saranno anche Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Elenoire Ferruzzi, Wilma Goich, George Ciupilan, Gegia, e Carolina Marconi. Di Giovanni Ciacci, infine, già era stata ufficializzata da tempo la partecipazione.

Va sottolineato, però, che ancora nulla sia stato comunicato dai diretti interessati e quanto circola ultimamente in rete, ricordiamo, sono solo voci di corridoio. Arrivano, tuttavia da canali molto autorevoli e sembra proprio che quelli su elencati siano tutti i nomi dei prossimi gieffini. La prima puntata per fugare i nostri dubbi, dunque, avverrà per il 19 settembre, come previsto, o dovremmo aspettare ancora qualche altra settimana? Staremo a vedere, allora, se Signorini rilascerà qualche dichiarazione nelle prossime ore. State attenti, quindi, ad ogni nostro ulteriore aggiornamento sulla faccenda.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip 7, inizio posticipato: i motivi