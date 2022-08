Barbara D'Urso vittima dell'ennesimo attacco social: "Ma quanti filtri usi?"

Barbara D’Urso continua ad essere una delle donne più belle della televisione italiana. Sui social, però, molti haters la attaccano proprio a causa delle fotografie in cui si mostra sempre molto affascinante. Ultimamente, infatti, è stata vittima dell’ennesimo attacco social

Tra le migliori conduttrici della nostra televisione c’è sicuramente Barbara D’Urso. Piaccia o non piaccia, infatti, i numeri che continua a riscuotere sono davvero straordinari e continua da molti anni a confermarsi come la regina incontrastata del pomeriggio televisivo Mediaset. Naturalmente, allora, anche su Instagram conta un numero di follower davvero molto elevato. Al momento in cui scriviamo ne vanta 2,9 milioni e quindi si conferma anche come una delle influencer più importanti del nostro paese.

Con numeri del genere, tuttavia, è normale che si sabbiano moltissimi haters. Ad ogni foto pubblicata da Carmelita, infatti, in moltissimi le dedicano parole d’affetto. Tra questi, però, non mancano i soliti leoni da tastiera che non si fanno scappare l’occasione per dimostrarle tutta la loro malignità. Molto spesso Barbara è stata al centro di mille polemiche per i numerosi “filtri” che applicava ai suoi scatti. La conduttrice, allora, si è mostrata al naturale, senza trucco e senza filtri. Naturalmente è stato possibile apprezzare che la D’Urso sia comunque una splendida donna. In molti, però, le hanno riservato parole d’odio proprio a causa del suo aspetto. Ultimamente, inoltre, la polemica pare sia tornata ad alimentarsi.

L'attacco degli haters a Barbara D’Urso sui social

Come già accennato, Barbarella sei è mostrata “al naturale” sui social, ma i soliti haters si sono spesi in commenti poco lusinghieri. Uno, addirittura, le ha dato della “nonnina raggrinzita”. In una foto pubblicata poche ore fa, però, la presentatrice sembra davvero tutt’altro. La possiamo apprezzare, in una posa fotografica, sedere ai piedi di un ulivo davvero meraviglioso. Lei, con un vestito bianco, mostra il suo fisico mozzafiato chiudendo gli occhi e toccandosi i capelli.

Gli immancabili haters, tuttavia, le imputano un uso smodato di filtri Instagram e le rivogliono parole davvero poco lusinghiere. A quanto pare, dunque, usare i filtri scatena gli haters e non usarli ne scatena altrettanti. Come fare, dunque, ad accontentare tutti? Noi crediamo, ovviamente, che non esista una soluzione a questa domanda e pensiamo che ad ogni piè sospinto della bella Carmelita ci saranno, ovviamente, frotte di haters a rilasciare commenti francamente evitabili. Vedremo nelle prossime ore, dunque, se Barbara cadrà nella provocazione e scriverà qualcosa su Instagram a riguardo dei recenti attacchi di cui è stata vittima. Attendete, quindi, i nostri futuri aggiornamenti sulla faccenda.

