Noemi la cantante attaccata duramente sui social: "Sei una poco di buono", ecco il motivo

La relazione fra Francesco Totti e Noemi Bocchi pare che stia per essere ufficializzata nelle settimane a venire. Nel frattempo, però, sui social c'è chi si scaglia contro Veronica Scopelliti, meglio conosciuta come Noemi. Cosa c'entra la cantante fra il capitano e la designer floreale?

La relazione fra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è stata ancora ufficializzata. Effettivamente ad oggi quelle che circolano sono soltanto voci e di prove a sostegno di questa tesi ancora non se ne hanno. Di indizi, invece, ce ne sono davvero a bizzeffe. Il Pupone, ad esempio, prima delle sue vacanze è stato visto più volte nei pressi di casa della Bocchi. Stando alle foto dei paparazzi, inoltre, è possibile sostenere che più volte abbia passato la notte li.

Nelle ultime settimane, poi, Francesco ha trascorso le sue vacanze a Sabaudia e Noemi ha affittato un’ abitazione molto vicina a quel luogo, a San Felice a Circeo. In aggiunta, sembra che quando Ilary sia passata di lì per prendere con sé sua figlia Isabel, si sia molto arrabbiata perché la bambina ha passato del tempo con le figlie della Bocchi. Inutile dire che moltissimi fan della conduttrice non abbiano appreso la cosa con entusiasmo. Sui social, infatti, c’è chi non ha espresso opinioni molto lusinghiere sulla Bocchi. Nella vicenda, però, è stata immischiata anche la cantante Noemi. Cosa è accaduto e che c'entra la cantante romana?

Ecco cosa c’entra la cantante Noemi nella faccenda Totti-Bocchi

Come già accennato, sono in molti i fan degli ex coniugi che non hanno una grande opinione di Noemi Bocchi. Ce n’è una in particolare, poi, che pare abbia le idee parecchio confuse. Su Twitter, infatti, questa utente si scaglia contro l’artista sostenendo che abbia approfittato del “periodo nero che il suo amante sta passando" allo scopo di mandare all’aria la famiglia di Francesco Totti.

Aggiunge, poi, che non abbia pensato alle conseguenze che la vicenda può avere sui figli e conclude dandole addirittura della “pu…”. Il problema, però, è che questa approssimativa e poco elegante utente Twitter ha sicuramente sbagliato tag e, al posto di Noemi Bocchi, ha taggato nel suo post al vetriolo la povera Veronica Scopelliti, Noemi. L’artista, però, non si è offesa ed ha riportato quanto accaduto con una divertente didascalia: “ Io al massimo vi posso cantare una canzone”. La romana, dunque, ancora una volta ha dato prova di avere grande senso dell’umorismo. Speriamo soltanto, a questo punto, che più nessuno la immischi nella faccenda fra il capitano giallorosso e l’ex Iena.

