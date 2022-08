Noemi Bocchi non ne può più di nascondersi: la verità su la relazione con Francesco Totti

Le voci su una relazione fra Francesco Totti e Noemi Bocchi pare che abbiano finalmente trovato conferma. La designer ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ed ha chiarito anche cosa c’entri nella rottura con Ilary. Scopriamo cosa ha detto

Da quando Francesco e Ilary hanno annunciato la loro separazione, non si parla praticamente più d’altro. L'ex Iena, però, si è trincerata dietro un rigoroso silenzio stampa e per tutta l’estate ha viaggiato in continuazione tenendosi bene a distanza dal gossip. Sembra, tuttavia, che fra non molto rilascerà la prima intervista nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”. Per ora, invece, le uniche informazioni che si hanno su di lei provengono quasi esclusivamente dalle sue pagine social.

Riguardo il Pupone, invece, si sa certamente di più. Della sua possibile relazione con Noemi Bocchi, infatti, si vocifera ormai da molto tempo. Di loro fotografie insieme in atteggiamenti intimi, però, non se n’è riuscita ad ottenere neanche una. Francesco è stato paparazzato più volte sotto casa di Noemi e parte di queste vacanze estive pare le abbiano trascorse anche insieme. Totti è stato alcune settimane a Sabaudia, Noemi ha affittato una casa nella vicinissima San Felice a Circeo. Sembra ovvio, allora, che non siano riusciti a restare separati troppo a lungo e che abbiano voluto trascorrere le loro vacanze l'uno accanto all'altro. Di ufficializzare la loro relazione, però, pare che non abbiano alcuna intenzione, o almeno per ora.

Le dichiarazioni di Noemi Bocchi sulla relazione con Francesco Totti

Molto probabilmente il rapporto fra la bandiera giallorossa e la designer verrà ufficializzato dopo la separazione effettiva fra gli ex coniugi. Sembra proprio, inoltre, che la procedura legale inizierà fra non molto. Apprendiamo dalle pagine di Di Più, però, che alcuni amici della Bocchi abbiano dichiarato che Noemi sia stanca di questa situazione e che desideri ufficializzare la sua relazione con Francesco.

Hanno aggiunto che non sia stata lei la causa principale della rottura fra il campione del mondo e la presentatrice e concludono sostenendo che fra Totti e Noemi ci sia ben più che un semplice flirt. A quanto pare, dunque, la situazione sta cominciando a diventare abbastanza spinosa e crediamo che il capitano abbia la massima urgenza di concludere la sua separazione con la Blasi in tempi più stretti possibile. Non ci resta da attendere ancora molto, va detto, prima che ciò accada. Sembra proprio, infatti, che queste saranno le settimane decisive. Staremo a vedere, allora, tutti i prossimi sviluppi della vicenda.

