Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: ecco chi sono i VIP che c'erano (e non c'erano)

La cerimonia di nozze fra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stata davvero emozionante e, come si può immaginare, ha ospitato diversi volti noti dello sport e dello spettacolo. Scopriamo cosa è accaduto e che c'era fra gli invitati

In molti sapranno che 48 ore fa Federica Pellegrini sia convolata a nozze con il suo ex allenatore, Matteo Giunta. La cerimonia è stata officiata a Venezia e la festa nella vicina Isola delle Rose, nello splendido JW Marriott Venice Resort. Gli ospiti sono stati accolti con un regalino di benvenuto e la cornice in cui è avvenuta la cena pare fosse davvero fantastica. D'altronde, come tutti sanno, il wedding planner di Fede e Matteo è stato il celeberrimo Enzo Miccio. È naturale, dunque, che tutto fosse curato nei minimi particolari.

Anche il look degli sposi, inoltre, pare sia stato molto apprezzato. L’abito della campionessa, firmato da Nicole Milano, era davvero meraviglioso. Un elegante velo bianco con fiorellini ricamati le copriva la testa fino a caderle sulle spalle. Queste, scoperte, spuntavano da una scollatura omerale davvero splendida. Matteo, invece, ha indossato un raffinato completo blu con camicia bianca. Al collo, inoltre, un papillon abbinato. Entrambi, quindi, hanno brillato in stile ed eleganza, oltre che in felicità. Degli invitati, invece, cosa si sa?

Ecco chi sono stati i celebri invitati al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Come è ovvio che sia, alla festa delle nozze fra la campionessa e l’allenatore erano presenti numerose celebrità. Del mondo dello sport, ad esempio, possiamo citare Alice Mizzau, Sara Franceschi, Martina Carraro, Chiara Massini Lucetti e Laura Letrari. Tutte queste star del nuoto, inoltre, sono state le damigelle d’onore di Federica. Lo sport italiano, dunque, è stato ampiamente rappresentato. Anche numerosi volti noti dello spettacolo poi, come accennato, sono state invitate al lieto evento.

Lodovice Comello, infatti, era presente insieme al suo compagno. Lo stesso, inoltre, dicasi per Frank Matano. Con loro, al tavolo, anche Iginio Massari, il celebre chef. Siamo curiosi, dunque, di conoscere il suo parere sul menù che è stato proposto. Ricordiamo, infine, che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, era fra i 160 invitati. Chi non c'era? Ovviamente i due ex storici della Pellegrini: Luca Marin e Filippo Magnini. Una festa, dunque, ricca di personalità e siamo sicuri che tutti si siano divertiti davvero moltissimo. Speriamo soltanto, allora, che nelle prossime ore possano essere pubblicati altri scatti. Saremo attentissimi nelle prossime ore, quindi, a tutte le attività social degli sposini.

