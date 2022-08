Uomini e Donne: ecco chi ha scelto Maria De Filippi per la prossima stagione

È diverso tempo che si cerca di capire chi saranno i prossimi partecipanti a Uomini e Donne. Molto, inoltre, si è vociferato di un abbandono della celebre Gemma Galgani. Ultimamente, però, sono emerse delle indiscrezioni sui piani di Maria De Filippi

Uomini e Donne fa parlare di sé addirittura prima della sua effettiva messa in onda. Le sue riprese, però, inizieranno entro domani e già sono emerse diverse indiscrezioni su chi ne prenderà parte. Molto si è parlato, ad esempio, di un possibile abbandono di Gemma Galgani. Ultimamente, infatti, anche noi vi abbiamo raccontato che in molti sostenevano questa tesi per un motivo specifico. Sui social, appunto, numerosi utenti hanno segnalato che Gemma stesse ricevendo sempre meno spazio televisivo.

Questo è bastato per far supporre che la Galgani stesse per essere “accantonata” definitivamente per far spazio a qualche altra personalità. Nelle prossime ore, però, avverranno le prime riprese di questa nuova stagione del dating show e finalmente si hanno notizie riguardo la sua partecipazione. Sembra proprio, infatti, che Gemma ci sarà anche questa volta, ma non si sa molto su Riccardo Guarnieri, cavaliere con il quale si è scontrata diverse volte. Sono emerse, tuttavia, molte voci riguardo altri nomi che prenderanno parte a Uomini e Donne. Scopriamo, dunque, di chi si tratta.

Ecco chi saranno i prossimi partecipanti a Uomini e Donne

Stando a quanto sta circolando in rete in queste ore, i prossimi tronisti saranno dei nomi che non apparterranno al mondo dello spettacolo. I ragazzi saranno abbastanza giovani e sono invitati a non dare troppo peso all’attività social. Vedremo, dunque, se riusciranno a rispettare quanto consigliatogli. Per quanto riguarda la sezione "over", invece, molti dei pettegolezzi che giravano da tempo pare che abbiano trovato finalmente conferma. Diversi dei partecipanti alla scorsa edizione, infatti, saranno presenti anche in questa.

Gemma, come detto, sarà presente anche stavolta e insieme a lei non potrà certo mancare Ida Platano. Biagio di Mario, poi, è stato riconfermato e lo stesso, inoltre, può essere detto anche a riguardo di Armando Incarnato. Ricordiamo, allora, che la prima puntata è prevista per questo settembre. Le prime riprese, però, come già accennato avverranno fra pochissime ore. A breve, dunque, avverranno le prime anticipazioni ufficiali riguardo questa nuova stagione. Staremo attenti, quindi, ad ogni indiscrezione che emergerà dagli studi di UeD. Voi allora, come sempre, continuate a seguire i nostri continui aggiornamenti.

