Belve, Francesca Fagnani rompe il silezio: "Ecco chi mi ha detto di no"

Martedì 1 novembre ritorna su Rai Due Belve con Francesca Fagnani: ecco chi sono i vip che hanno rifiutato l'invito della giornalista.

Tra le giornaliste più seguite della televisione italiana c'è indubbiamente Francesca Fagnani che con le sue domande pungenti al punto giusto riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori a casa. Belve ritorna in seconda serata dopo le risate di Stasera c'è Cattelan la Rai passa alle interviste esclusive di Francesca Fagnani. Una stagione che si prospetta ricca di colpi di scena e soprattutto di rivelazioni inedite.

Le interviste della Fagnani sono un testa a testa in cui la giornalista da del lei ai suoi ospiti e tratta anche gli argomenti più spinosi. In passato abbiamo visto Pamela Prati, Valeria Marini ma anche Giorgia Meloni e tanti altri volti illustri della nostra società non solo del mondo dello spettacolo. A questo giro la Fagnani sembra più grintosa che mai, scopriamo chi saranno i suoi prossimi ospiti ma soprattutto i nomi di chi le ha detto di no.

Francesca Fagnani: ecco chi si è rifiutato di andare a Belve e i prossimi ospiti della settimana

La giornalista mette in difficoltà i propri ospiti con domande piuttosto piccanti e sempre tendenti a una verità scomoda. Questa settimana vedremo sedere in poltrona Wanna Marchi, Alessandra Celentano e molte altre personalità di spicco. Come sempre sono alternati personaggi più leggeri e altri molto più tenebrosi. Belve tornerà in seconda serata ogni martedì, mercoledì e giovedì ma scopriamo chi sono i personaggi che hanno deciso di rifiutare l'invito di Francesca Fagnani.

I primi della lista sono Giuseppe Conte che ha deciso di non accettare l'invito e Massimo Ferrero che al contrario ha registrato l'intervista ma senza concederne la messa in onda. Se andiamo indietro nel tempo troviamo i rifiuti di Elettra Lamnborghini, anche lei venuta meno dopo la registrazione ma non solo. Valeria Golino ha rifiutato l'invito della giornalista e come lei anche la Morante. A colpire è però un no che ha lasciato tutti a bocca aperta, quello di Gigi Buffon. Il portiere italiano più amato di sempre ha una storia molto interessante secondo la Fagnani che vale la pena raccontare ma sembra che non sia intenzionato ad accomodarsi sullo sgabello più temuto della Rai.

