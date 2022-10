Sanremo Giovani, Amadeus non resiste a Maria De Filippi e Emma Marrone: "Guarda un po' chi c'è"

I 43 selezionati per la nuova edizione di Sanremo Giovani hanno già conquistato il pubblico: tra loro ci sono alcuni nomi già noti.

Il direttore artistico del Festival di Sanremo è già all'opera per la nuova edizione e ha deciso di cominciare proprio da Sanremo Giovani. Come ogni anno la gara dei giovani si unirà poi a quella dei big ma già a dicembre cominceremo a conoscere i talenti e la loro musica pronta a esplodere sul palcoscenico più prestigioso d'Italia.

In questi anni non sono mancati all'appello volti già noti del mondo dello spettacolo italiano nella lista dei partecipanti alla gara dei giovani. Certo è che ormai con l'avvento dei social i ragazzi hanno più possibilità di farsi riconoscere e diventare famosi. Amadeus ha deciso però di costruire un cast eterogeneo che preveda stili musicali diversi, modi di scrittura sempre vari e anche qualche volto già noto al grande pubblico. Scopriamo cosa c'entrano Maria De Filippi e Emma Marrone.

Da X Factor e Amici di Maria De Filippi: ecco i nomi che andranno a Sanremo Giovani

I protagonisti di Sanremo Giovani sono talenti che ancora non hanno intrapreso un vero e proprio percorso discografico e che tentano di farsi conoscere dal grande pubblico attraverso l'evento musicale più importante di tutti. Qualcuno dei protagonisti è però già famoso grazie ai talent show e quest'anno i nomi all'appello non mancano.

Spicca subito il nome di GianMaria, pupillo della scorsa edizione di X Factor proprio del suo giudice Emma Marrone. Il percorso di GianMaria ha conquistato tutti all'interno del talent e quest'anno la sua scrittura potrebbe sorprenderci tutti sul palco dell'Ariston. Seguono però Enula, Aisha e Calma direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Enula era una delle allieve di punta di Rudy Zerbi nell'edizione che ha visto vincere Giulia Stabile, Aisha invece ha partecipato lo scorso anno con Lorella Cuccarini insieme a Calma anche lui allievo di Zerbi.

Maria De Filippi colpisce ancora ma anche X Factor si difende bene, chissà se questi talenti riusciranno a conquistare di nuovo il cuore del pubblico con la loro musica. Al contrario delle loro esperienze precedenti Sanremo mette sul piatto tutti i migliori artisti del momento per una competizione in cui non è assolutamente semplice brillare. Non resta che attendere dicembre e lasciarsi conquistare da nuova musica.

LEGGI ANCHE>>>X Factor, ricordate il vincitore della quarta edizione? Ecco che fine ha fatto