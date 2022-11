Ballando con le stelle, Gabriel Garko annuncia: "Devo andare in ospedale", ecco i motivi

L'attore e concorrente di Ballando con le stelle ha deciso di condividere il triste annuncio con i suoi fan: ecco cosa sta succedendo dietro le quinte del programma.

Quest'edizione di Ballando con le stelle è cominciata con gli infortuni all'ordine del giorno. Sappiamo bene che il talent prevede un duro allenamento fisico a cui i concorrenti molto spesso non sono abituati. Non mancano prese e acrobazie in pista ma in sala prove il lavoro è davvero duro. Garko non è l'unico ad essersi infortunato tra i concorrenti del cast di quest'anno, già la scorsa puntata lo abbiamo visto in pista con un braccio ingessato ma questa volta sembra che la situazione si sia complicata.

Gabriel ha debuttato sulla pista da ballo di Rai Uno con grande entusiasmo e anche la giuria ha apprezzato le sue esibizioni. Purtroppo però durante le prove della scorsa settimana si è infortunato a un braccio. Il primo passo è stato quello di ingessare tutta la parte del corpo fratturata con cui nonostante tutto si è esibito insieme alla sua maestra. Gabriel ha stregato il pubblico nonostante il suo problema fisico ma questa volta spuntarla sarà molto più dura.

Gabriel Garko in ospedale: ecco cosa sta accadendo a Ballando con le stelle

L'attore ha stupito tutti con le sue esibizioni in pista a Ballando con le stelle ma questa volta pare che la sfida da affrontare sia molto più dura. Milly Carlucci non ha mai nascosto di aver corteggiato l'attore per anni fino a quando non ha deciso di accettare la sua proposta. Dopo le prime esibizioni da record che hanno mostrato tutta la sua voglia di fare, Garko si è fratturato un braccio.

Ingessare la parte fratturata è servito per esibirsi nella coreografia di sabato scorso ma questa volta Milly ha annunciato un'altra notizia. Mercoledì prossima Garko dovrà essere operato a causa della rottura di una parte del braccio. Il pubblico ha temuto che volesse abbandonare la gara ma sembra che l'attore non sia intenzionato a mollare. Garko infatti sarà operato mai poi se tutto andrà per il meglio potrebbe anche ritornare in pista. Intanto sabato pare che riuscirà a esibirsi nonostante il braccio ingessato. Non resta che metterci comodi e goderci l'ennesimo spettacolo del sabato sera di Rai Uno.

LEGGI ANCHE>>>"Ci andresti mai a Ballando con le Stelle?", la risposta di Francesca Fialdini è una frecciata ad Iva Zanicchi?