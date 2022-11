Il Principe Harry al veleno contro la famiglia reale: "Tutto parte dal funerale di mia madre"

Il principe Harry è pronto al debutto: dopo anni rivelerà al mondo intero la verità sulla sua famiglia e sul rapporto con sua madre.

Si chiama Spare ed è il nuovo capolavoro del principe Harry che uscirà il 10 gennaio in tutto il mondo. Stiamo parlando dell'ultimo libro del principe più famoso del pianeta. Da giovane ragazzo sgangherato Harry si è trasformato in un padre di famiglia modello pronto a rinunciare ai suoi privilegi. Il secondogenito di Lady D vive insieme a sua moglie Meghan e ai loro due bambini in America dove si occupa di eventi benefici e sponsorizzazioni di vario genere.

I due hanno fatto ritorno a Londra per la dipartita della Regina Elisabetta II non senza essere travolti dal gossip. L'arrivo di Harry ha fatto discutere considerando che a sua moglie non è stato permesso l'accesso alla casa in cui la regina è morta ma non solo. Meghan è stata costretta a rimanere un passo indietro ma l'affetto del popolo inglese nei suoi riguardi non è mancato. Oggi il mondo intero è in attesa di conoscere scheletri e verità della famiglia più famosa del mondo che proprio negli ultimi anni è stata protagonista di diversi scandali. Non dimentichiamo infatti che l'addio alla corona di Harry ha suscitato parecchio scalpore, per non parlare delle accuse a sfondo sessuale rivolte al Principe Andrea fratello di Re Carlo.

Il Principe Harry ricorda Lady D: ecco cos'è successo al suo funerale

Il secondogenito di Lady D ha deciso di raccontare la sua verità attraverso un libro che vedrà la luce il 10 gennaio e per cui tutto il mondo è con il fiato sospeso. Harry e Meghan hanno già commentato alcuni avvenimenti circa il trattamento che hanno ricevuto a Londra ma questa volta il principe sembra volerci andare giù pesante. Il libro si apre con una scena che certamente commuoverà il mondo intero: il funerale di Lady D.

Le dinamiche della morte della principessa che oggi sarebbe stata la regina consorte al posto di Camilla, sono ancora tutte avvolte dal mistero. Per molti anni si è parlato di Teoria del complotto mossa proprio dalla Royal Family. Un'accusa che ha segnato la corona per anni, oggi il racconto di Harry si sposta sulla sfera personale e chissà quali altre verità sarà pronto a rivelare.

