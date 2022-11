Sarah Jessica Parker, i look della star di Sex and the City fanno ancora discutere

Sarah Jessica Parker icona di stile: i suoi outfit dividono il pubblico e fanno ancora tanto parlare

I suoi look hanno fatto tendenza, lanciato mode e diffuso in tutto il mondo lo style newyorkese. Stiamo parlando di Sarah Jessica Parker, attrice statunitense nota principalmente per aver interpretato il ruolo di Carrie Bradshaw nella famosissima serie 'Sex and the City'. La prima stagione della serie è andata in onda nel 1998, la puntata che ne ha invece sancito la fine è datata 2004.

Due veloci riferimenti temporali per comprendere quanto gli outfit di Carrie abbiano influenzato i fashion trend, traghettando milioni di spettatori e spettatrici a cavallo tra due millenni. E contribuendo a fare dello stile anni '90 un filone intramontabile della moda. Dopo quasi vent'anni, però, Sarah/Carrie non smette di far parlare di se per i suoi outfit davvero originali.

"La versione di Carrie delle scarpe blu scamosciate": questa la caption, ovvero la didascalia con cui Sarah Jessica Parker ha pubblicato la sua ultima foto su Instagram. Spolverino con fantasie geometriche, vestito colorato, cappello a falda larga e un paio di scarpe color turchese scamosciate che non avevamo ancora visto indossare da altre star. Questa è infatti la particolarità dell'eclettica attrice, che ama ancora giocare con i suoi fan continuando a vestire, per scherzo e solo virtualmente, i panni della tanto amata Carrie.

Sarah Jessica Parker e la borsa piccione: fan in delirio, animalisti sul piede di guerra

Ma il look che più di tutti ha fatto discutere è quello della ormai famosissima borsa-piccione. Così è stata ribattezzata dai tabloid statunitensi che hanno immortalato la Parker mentre, al lavoro sul set di 'And just like that', capitolo extra aggiunto alla serie tv Sex and the City, ha sfoggiato una micro borsetta a forma di piccione. Disegnata dallo stilista JW Anderson, la Pigeon Clutch Bag è uno dei modelli più discussi delle sfilate Autunno-inverno 2022-23. E se pensate che il costo della borsa sia irrisorio, dato l'aspetto scherzoso, vi sbagliate: circa 690 euro.

Un capo imperdibile per la famosa star, tornata alla ribalta della cronaca rosa per il suo fantastico ritorno, così atteso dai suoi fan. In pochissimo Sarah Jessica Parker è così riuscita a lanciare un'altra, l'ennesima moda. Che fa discutere e ha anche generato qualche polemica tra i seguaci animalisti della Parker. Che si sono lamentati del cattivo esempio che l'attrice, in questo modo, lancerebbe. Quello cioè di rappresentare gli animali come dei puri oggetti di possesso. Una critica sterile alla quale l'attrice, però, ha preferito non replicare.

