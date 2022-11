Bianca Guaccero e l'annuncio che tutti stavano aspettando: "Finalmente ci rivediamo"

L'ex conduttrice di Detto Fatto finalmente ritorna dal suo pubblico con un nuovo progetto: ecco dove la rivedremo molto presto.

A maggio si è conclusa definitivamente l'ultima edizione di Detto Fatto che ha visto al timone negli ultimi anni Bianca Guaccero. L'attrice pugliese si è rivelata in questi lunghi anni di carriera una delle personalità più versatili del mondo dello spettacolo capace di destreggiarsi senza troppi problemi tra cinema, televisione e teatro. La Guaccero ha guidato il programma di lifestyle per anni fino alla sua chiusura avvenuta per l'eccessivo calo di ascolti. Da quel momento non si è più vista in tv e in tanti hanno cominciato a preoccuparsi.

Molti telespettatori speravano in una nuova collocazione immediata per la conduttrice di Rai Due che però a quanto pare non è arrivata da parte dell'azienda. Bianca è quindi rimasta senza uno show da condurre ma a discapito di questo ha incrementato notevolmente la sua presenza sui social network. Proprio sui social la Guaccero è apparsa spesso e ha deciso di intraprendere un nuovo progetto che partirà proprio oggi a grande richiesta del pubblico.

Bianca Guaccero e la nuova sfida su Instagram: ecco il nuovo appuntamento con la conduttrice

La conduttrice pugliese si è dimostrata una vera e propria rivelazione al timone dei programmi del piccolo schermo ed è per questo che il pubblico desiderava un nuovo show tutto suo. A quanto pare la Rai non si è ancora decisa e in molti attendono un suo passaggio a Mediaset ma intanto Bianca non si è data per vinta.

Dato il tanto affetto del pubblico che la acclamava sui social network a grande richiesta, la Guaccero ha deciso di proporre un appuntamento settimanale con una diretta su Instagram che ogni volta avrà un tema diverso scelto proprio dai suoi fan. Il format si chiama "A casa di Bianca" e sarà online in diretta su Instagram ogni giovedì a partire dalle 17 circa. Non mancheranno ospiti e punti di vista diversi, proprio come nella prima puntata.

Il primo tema che affronterà Bianca è l'armocromia, disciplina che in questi mesi è parecchio di moda e per cui si esprimerà un'esperta. Non resta che cominciare a seguire la conduttrice in un modo diverso dal solito ed entrare a tutti gli effetti in casa sua.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero cucina la pizza fatta in casa: "Così son bravi tutti..", la ricetta completa