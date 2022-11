Emanuela Folliero scatenata torna teenager: "Cosa non si fa per i figli"

E' una delle showgirl più amate dagli italiani, che la ricordano per aver condotto tantissime trasmissioni. Stiamo parlando dell'attrice ed ex modella Emanuela Folliero, volto Mediaset, nota al grande pubblico per essere stata l'ultima 'signorina buonasera' del piccolo schermo, ruolo che ha ricoperto per ben 28 anni (dal 1990 al 2018). Ebbene, oggi Emanuela, 57 anni, è una felice madre di famiglia, che ama prendere parte alla vita e ai divertimenti del proprio figlio. Al momento la showgirl è sposata con l'imprenditore Pino Oriccio, con il quale fa coppia fissa dal 2018, anno del loro matrimonio.

L'unico figlio della famosa conduttrice è Andrea Mellano, nato dalla storia d'amore che la Folliero ha avuto con l'imprenditore Enrico Mellano. I due si sono sposati nel 2007 per poi divorziare nel 2009: un matrimonio breve, dal quale è però nato l'amore più grande della showgirl, l'amato figlio Andrea. Ed è per lui, dicevamo, che Emanuela ha scelto di buttarsi a capofitto nella vita privata, seguendo il ragazzo, oramai adolescente, in tutte le fasi della sua vita. E lasciandosi andare, tornando anche lei un po' bambina.

Emanuela Folliero scherza sui social: "Ecco i sacrifici che faccio per il mio Andrea"

In una storia che la simpatica Emanuela ha pubblicato ieri sera sul suo profilo Instagram personale, l'attrice racconta la sua 'bizzarra' serata in compagnia del suo Andrea. "Cosa non si fa per i figli", dice, alludendo a un sacrificio al quale si sta sottoponendo pur di rendere felice il ragazzo. Di quale sacrificio si tratta Emanuela ce lo svela nel corso delle storie che pubblica man mano nel corso della serata. Quello, cioè, di accompagnare Andrea al concerto di Central Cee, un noto rapper britannico che in questi giorni fa tappa in Italia e ieri sera si è esibito al Fabrique di Milano.

"Tornare ad avere 15 anni in un attimo.. oh Signore!", esclama l'attrice, divertendo i suoi follower con un'espressione sbigottita e al tempo stesso autoironica. Gli scatti successivi raffigurano la bella Emanuela in compagnia di altri genitori con i quali ha condiviso la medesima 'sorte'. "Genitori di adolescenti... al concerto", scrive la showgirl.

La quale, scatenatissima e ormai divertita dalla situazione, pubblica un'ultima storia in cui si improvvisa anche lei rapper. Insieme a una sua amica, probabilmente la mamma di un coetaneo di Andrea, la Folliero mima il tipico gesto che i rapper usano durante le loro performance canore. E scrive: "Vabbè, va: proviamoci anche noi!"

