Bianca Guaccero, il ricordo d'infanzia e la rivelazione su sua figlia: "Oggi non è una bella giornata"

Bianca Guaccero è tra le conduttrici più amate del mondo della televisione italiana e questa mattina ha deciso di condividere con i suoi follower una riflessione che parte proprio dalla sua infanzia. Originaria di Bitonto in Puglia la Guaccero è tra le artiste più versatili del mondo dello spettacolo italiano capace di incantare chiunque sul set ma anche come conduttrice. In questi anni l'abbiamo vista come padrona di casa di Detto Fatto e in tanti sperano di rivederla sul piccolo schermo alla guida di un programma tv tutto suo.

Questa mattina la conduttrice ha deciso però di raccontare il suo sogna da bambina che a quanto pare è decisamente diverso da quello di sua figlia che oggi è quasi un'adolescente. Bianca sottolinea la differenza temporale soprattutto in riferimento ai personaggi che guidano il mondo dell'animazione di oggi, totalmente diversi da quelli del passato.

Bianca Guaccero: "Cosa sognavo da bambina e cosa sogna mia figlia oggi"

Gli anni passano e anche il mondo dell'animazione per ragazzi è stato completamente rivoluzionato. Bianca Guaccero ha deciso di condividere sui social una riflessione che vede protagonista lei stessa da bambina a confronto di sua figlia quasi adolescente. La conduttrice svela che il suo sogno era quello di tuffarsi in un disegno di Mary Poppins che si sarebbe animato. Impossibile dimenticare il musical che ha conquistato intere generazioni. Grazie a quel tipo di animazione era semplicissimo volare alto con la fantasia ma cosa è cambiato oggi?

La Guaccero confessa che sua figlia è invece innamorata di Mercoledì Adams e che appena sveglia esclama: "Oggi non è una bella giornata", insomma i colori e la fantasia hanno lasciato spazio all'atmosfera tenebrosa della famiglia Adams. La nuova serie di Tim Burton è diventata ormai un fenomeno di cui nessuno può più fare a meno e la Guaccero confessa: "Mi devo preoccupare?".

La serie sta spopolando su Netflix e ha raggiunto numeri pazzeschi ma non solo. A stupire è il target di pubblico che è riuscita a radunare, dai giovanissimi agli adulti passando per la fascia degli adolescenti. Insomma nessuno può più fare a meno delle trecce più famose al mondo.

