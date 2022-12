L'annuncio di Ultimo, cosa farà dopo Sanremo 2023: "Non ce l'ho fatta a resistere"

Il cantante romano ha annunciato una grande novità dopo il Festival di Sanremo 2023: proprio non ha resistito.

L'ascesa di Niccolò Moriconi continua e non ha intenzione di arrestarsi. Il mondo della musica italiana è stato invaso dal talento del giovane cantautore che in pochi anni è riuscito a riempire gli stadi italiani. L'ultimo tour nel 2022 ha ospitato migliaia di spettatori accorsi a Milano, Roma e Napoli solo per ascoltarlo. Qualcuno parla di un vero fenomeno musicale in atto ma l'unica certezza è che i suoi testi sono irresistibili. Solo qualche giorno fa al Tg 1 Amadeus annunciava i big in gara al Festival di Sanremo e proprio alla fine della lista è apparso lui.

I fan non si aspettavano certo di rivederlo sul palco dell'Ariston dopo il secondo posto del 2019 in cui trionfava Mahmood. A quanto pare il giovane artista ha deciso di rimettersi in gioco insieme ad altri colleghi come Marco Mengoni, Giorgia, Paola e Chiara o i Cugini di Campagna. Questa volta ci sarà l'imbarazzo della scelta per il vincitore e il pubblico è in attesa di conoscere le nuove canzoni in gara. Intanto però Niccolò ha deciso di stupire tutti ancora una volta con un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Ultimo confessa ai suoi fan: "Non ce l'ho fatta..."

Il cantautore romano ha deciso di annunciare ai suoi fan una novità che immediatamente ha catturato l'attenzione di tutti. Già qualche settimana fa Ultimo ha rivelato le date del suo tour estivo che arriverà proprio nei mesi successivi alla partecipazione al Festival della Canzone Italiana. Milano e Roma erano le città principali del tour negli stadi ma proprio oggi il cantante ha annunciato un evento unico.

Niccolò ha confessato che non ha resistito alla tentazione di aggiungere una nuova data allo Stadio Olimpico di Roma, oltre al 7 e l'8 luglio si aggiunge anche il 10 luglio ma non è tutto. Il cantante ha deciso di sorprendere i suoi fan con una data zero a Lignano il 1 luglio del 2023. "Dopo 4 anni dalla mia prima volta ci rivediamo..." ha rivelato il cantante sui social annunciando le nuove date.

Per ottenere i biglietti degli eventi basterà seguire il link sul profilo social dell'artista, saranno disponibili da mercoledì 14 dicembre a partire dalle ore 11:00. Sui social i fan di Ultimo hanno già cominciato a fare il conto alla rovescia in attesa di vederlo sul palco dell'Ariston a Sanremo e poi in estate dal vivo.

