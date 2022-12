Maria De Filippi furiosa con Pinuccia: "Non devi trattarlo così", Alessandro è disperato in studio si sfiora la rissa

La famosissima dama e antagonista di Vigevano e nuova antagonista per eccellenza di Tina Cipollari ha fatto infuriare il suo cavaliere Alessandro. La storia tra i due va avanti ormai da quasi un anno. Alessandro e Pinuccia hanno iniziato ad uscire insieme ma il cavaliere è sempre stato molto chiaro. Non ha nessuna intenzione di 'fidanzarsi', l'uomo ha ormai 92 anni e ha dichiarato più volte di star bene così con la sua famiglia. Pinuccia infuriata e gelosa da alcune dame che continuavano a 'rubarle' il cavaliere durante i balli aveva chiesto a Maria il motivo della sua presenza in studio. "Non siamo qui a cercare degli amici" dichiarò furiosa e la padrona di casa di tutto punto rispose che fin quando lei aveva le redini in mano della conduzione Alessandro era sempre il benvenuto in studio anche solo per passare delle giornate diverse e divertirsi con nuove conoscenze e stringere amicizia con chi voleva.

Alessandro è un cavaliere molto amato del parterre. La redazione, Maria, gli opinionisti e tanti altri partecipanti hanno organizzato una vera e propria festa per il suo compleanno e la dama anche in quell'occasione si avvicinava al povero Alessandro trattandolo come il suo fidanzato e quasi evitando di ricevere attenzioni da altre donne.

Alessandro esasperato viene calmato da Maria De Filippi: la conduttrice costretta a redarguire Pinuccia per i toni accesissimi

Nella nuova puntata di Uomini e Donne dopo il blocco dedicato alle nuove conoscenze di Riccardo Guarnieri è partito il ballo. Alessandro, l'adorabile cavaliere di 92 anni ha invitato una dama a danzare e, una volta terminato il ballo Pinuccia lo aggredisce. Lui furiosa ha iniziato ad aggredirlo ma questa volta Alessandro non ci sta: "Ieri sera perché mi hai chiamato, per colpa tua non ho dormito tutta la notte!" Maria guarda l'uomo e preoccupata si alza e cerca di calmarlo mentre Pinuccia continua: "Devi essere sincero, da quando sono arrivate queste belle signore mi hai disprezzata, prima mi hai fatto innamorare e ora ci fai litigare tutte, sei maleducato!"

Maria si alza e divide i due anziani e si rivolge a Pinuccia dopo aver fatto portare un bicchier d'acqua ad Alessandro: "Non devi trattarlo così non se lo merita proprio, non è il tuo fidanzato o tuo marito". Sembra però che Pinuccia non comprenda proprio e Maria insiste spiegando alla donna che lui non prova i suoi stessi sentimenti. "Sei falso, parli anche con i miei figli!", accusa la donna di Vigevano e Maria insiste che Alessandro fa così per educazione. La padrona di casa è preoccupata per Alessandro che è veramente provato ma Pinuccia è un fiume in piena. Interviene allora Gianni che dichiara: "La devi smettere di dire che Alessandro è falso, è la persona più bella che abbiamo in studio!", "Strega sei tu" accusa Tina sfiorando quasi la rissa con la dama. A dividere le due Maria, Gianni e Alessandro.

