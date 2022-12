Chiara Ferragni confessa su Instagram: "Voglio dargli una seconda chance"

Chiara Ferragni pronta a dare una seconda chance proprio a loro: la confessione sui social fa impazzire i fan.

Chiara Ferragni si è aggiudicata in questi anni il titolo di imprenditrice digitale e regina assoluta delle influencer. Dobbiamo proprio alla sua condivisione sui social il via ad un nuovo mestiere che oggi in tantissimi ambiscono. Lavorare sui social con la propria immagine da la possibilità ad aziende di ottenere una pubblicità ad ampio raggio. Chiara riceve sempre da tantissime aziende prodotti di diverso tipo: non solo abiti, accessori e scarpe, la Ferragni collabora anche con brand che si occupano della sana alimentazione, make-up e ovviamente sostiene i marchi delle proprie amiche. Spesso nei suoi look indossa capi griffati mixati ad accessori della sua linea con quelli della sorella Valentina o ancora con quelli della migliore amica Veronica Farro. Tutto ciò che Chiara indossa e sponsorizza diventa subito di tendenza.

Chiara Ferragni pronta a dare una seconda possibilità proprio a loro

Nel mondo della moda il vintage sta prendendo sempre più piede: non solo vengono rispolverati vecchi capi che erano di grandissima tendenza ai tempi dei nostri genitori o nonni ma anche le nuove maison sono disposte a creare nuovi capi basandosi sulle mode in vigore nello scorso secolo. Il guardaroba di Chiara è sicuramente il paradiso per chi ama il mondo del fashion. Tantissimi sono i capi che crea lei stessa, che acquista e soprattutto che riceve da famosissimi marchi che aspettano con ansia di vedere i look della giovane mamma di Leone e Vittoria. Sicuramente adesso che è stata resa nota la sua partecipazione a Sanremo nelle vesti di co-conduttrice tantissime saranno le aziende che stanno facendo a gara per vedere Chiara sul palco dell'Ariston con i propri capi.

Di abbigliamento, accessori e scarpe Chiara ne ha veramente tantissimi ecco perché ha deciso di dare a capi che ormai non utilizza più una seconda possibilità. Come spiega nelle storie da oggi i suoi capi saranno disponibili online.

Questo splendido vestitino nero che indossa come altri che mostra nelle storie sono disponibili oggi online. C'è chi adora l'idea di poter acquistare un capo che per tanto tempo ha fatto parte della collezione esclusiva di Chiara Ferragni. L'influencer ha inoltre deciso di donare tutto il ricavato delle vendite a Casa Arcobaleno, la famosa associazione italiana che aiuta i membri della comunità LGBTQ+ che vengono discriminati dalle proprie famiglie.

