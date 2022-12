X Factor, come ha fatto Fedez a nascondere i tatuaggi? Nessuno lo aveva immaginato - la Foto

Durante la finalissima di X Factor 2022 Fedez ha presentato "Crisi di stato": il cantante si è esibito senza tatuaggi, come li avrà rimossi? Nessuno lo aveva immaginato.

Finalmente dopo giorni di domande e dubbi circa la sparizione dei tatuaggi di Fedez proprio il cantante ha svelato la verità attraverso i social network. La finalissima di X Factor è stata una delle più belle in assoluto degli ultimi anni. Protagonisti indiscussi dell'evento erano i giudici che si sono esibiti con le loro hit ma ovviamente a trionfare è la musica. Anche Francesca Michelin ci ha regalato uno spettacolo d'altri tempi ma quella che ha stupito davvero tutti è l'esibizione di Fedez.

Il cantante si è esibito senza la maglietta e invece che i soliti tatuaggi colorati è apparsa una pelle liscia e rosea che nessuno si sarebbe mai aspettato. Durante l'esibizione Twitter è impazzito così come l'Instagram del programma, come sempre Fedez riesce a stupire il suo pubblico ma c'è una curiosità mai svelata prima che oggi finalmente vede la luce. Sul profilo social del cantante è apparsa tutta la verità sulla sua esibizione con tanto di scatto che ne dimostra il trucco.

Fedez senza tatuaggi: qual è il trucco?

Qualcuno ha ipotizzato inizialmente che si trattasse di un effetto ottimo, altri hanno pensato a un travestimento a tutti gli effetti. Finalmente è proprio il rapper ha raccontare in che modo è riuscito a mascherare così bene la sua pelle tatuata tanto da diventare un bambolotto.

Negli scatti postati su Instagram possiamo vedere Fedez già ricoperto di fondotinta con una truccatrice che continua a picchiettare il suo petto con un pennello e della cipria. L'effetto finale è proprio quello di un torace completamente incipriato che ha stupito tutti. L'effetto ottico era incredibile e il trucco così ben curato che nessuno avrebbe mai immaginato si trattasse di un'operazione manuale. A quanto pare le truccatrici e i truccatori di X Factor sono dei veri fenomeni e sono riusciti a garantire lo spettacolo proprio come il cantante lo aveva immaginato.

Non resta che attendere la prossima edizione del talent per scoprire innanzitutto se il rapper ci sarà e quale altro colpo di scena è pronto a sferrare per conquistare i telespettatori a casa.

