Fedez, il cambio look ha stravolto tutti: la reazione di Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più amate di sempre: il cantante ha stravolto il suo look, come l'avrà presa sua moglie?

Le novità quando parliamo dei Ferragnez sono dietro l'angolo e puntualmente Chiara e Fedez sono in grando di stupire il pubblico social. Non mancano le dinamiche divertenti insieme ai loro bambini Leone e Vittoria pronti a sorridere e diventare vere e proprie star del web. Nonostante il divertimento i due sono in un momento lavorativo molto fortunato, Fedez è giudice di X Factor e ogni settimana mette alla prova i suoi concorrenti.

Chiara continua con il lancio del suo band e l'ultima collezione make-up ha suscitato grande curiosità nei fan scatenando tutti. Questa volta però al centro dell'attenzione ci è finito Fedez con il suo cambio look. A dire il vero già ieri il cantante aveva annunciato sui social che una crisi di mezza età lo aveva spinto a stravolgere il suo look e in tanti si sono chiesti, cosa avrà combinato? Scopriamo lo scatto che sta facendo il giro dei social e la reazione di sua moglie Chiara Ferragni.

Fedez e il nuovo look: "Ma sei un cucciolo"

Chiara Ferragni ha assistito a sorpresa al cambio look di suo marito. Ormai a cosa già fatte il cantante si è presentato davanti alla porta della sua camera per scoprire il risultato finale. La Ferri è rimasta senza parole e lo ha abbracciato, intanto i fan non avevano visto ancora la sorpresa che faceva ben sperare.

Certo è che il parere di sua moglie è forse l'unico che conta ma il look di Fedez è piaciuto a tutti. C'è chi lo paragona a Justin Bibier o chi gli scrive semplicemente che è bellissimo. Dagli ultimi scatti pubblicati sui social sembra che Federico abbia fatto la scelta giusta. I suoi outfit spiccano grazie alla chioma color platino e anche gli accessori come gli orecchini non sono da meno. È nata una nuova tendenza? A quanto pare sembra proprio di sì.

LEGGI ANCHE>>>Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio dopo l'esclusione da Ballando con le Stelle: "Posso già dirvi chi sarà il vincitore"