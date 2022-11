Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli commuove i fan: "A soli 20 anni, aspetto te"

Selvaggia Lucarelli, a poche ore da Ballando con le Stelle di Milly Carlucci (al quale partecipa anche Lorenzo Biagiarelli, suo fidanzato) ha perso la madre. Dopo un post che lo annunciava è arrivata sui social un'altra dedica per lei proprio ieri. Eccola per voi.

"Anche Sabrina Misseri piangeva tantissimo in televisione per la morte di sua cugina Sarah Scazzi", così ha risposto Selvaggia agli hater che hanno cominciato a darle fastidio. Il motivo è che a detta di molti avrebbe dovuto restare a casa e non presenziare a Ballando con le Stelle. Per altri invece ha fatto benissimo a svolgere comunque il proprio lavoro. D'altra parte per i professionisti del mondo dello spettacolo è necessario che 'the show must go on' anche in certi bruttissimi casi.

Selvaggia Lucarelli commuove tutti "A soli 20 anni, ecco cosa scriveva mia madre"

Tutti affrontano il dolore come meglio ritengono opportuno. C'è chi preferisce andare in giro e fare di tutto per dimenticare, chi se lo becca tutto insieme in una volta, chi invece si chiude a riccio e chi ne parla apertamente per sfuggirgli. Eppure alla fine dei conti il cuore fa sempre male. Questo deve aver pensato Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore, quando ha condiviso una dedica dolcissima per sua madre. Eccola per voi.

Tra le frasi del testo - che scopriamo solo poi essere stato scritto da sua madre ad appena 20 anni, si legge: "Credevo che avrei pianto, probabilmente sofferto. È dolce, invece, morire". Ci auguriamo davvero che per Nadia Agen, questo il nome della congiunta di Selvaggia lasciare la sua famiglia sia stato dolce e non pieno di sofferenza, sebbene dai racconti della Lucarelli in merito ci sembra molto difficile pensarlo.

"Quando l'ha scritta mia madre aveva 20 anni", così scrive Selvaggia come didascalia al post che ha rapidamente fatto incetta di like e commenti, soprattutto da parte di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Tra questi anche Alberto Matano, collega della Lucarelli a Ballando con le Stelle. Anche noi, come tutti coloro che leggono il post, non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore di Selvaggia nella speranza che possa presto riuscire a uscirne, anche se certe ferite non si dimenticano mai.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli asfalta Vanessa Incontrada: i motivi dell'attacco della giornalista