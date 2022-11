Meteo campania: oggi occhio a Napoli!

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Che tempo farà oggi a Napoli e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il tempo a Napoli è caratterizzato da piogge leggere, un'umidità del 59%, una temperatura media di 15.45°C, una temperatura minima di 11.43°C e una temperatura massima di 16.16°C. Il vento soffia con una velocità media di 12.45 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è pari allo 0%. Nel linguaggio italiano, il meteo può essere tradotto come: "Oggi a Napoli ci saranno piogge leggere, un'umidità del 59%, una temperatura media di 15.45°C, una temperatura minima di 11.43°C e una temperatura massima di 16.16°C. Il vento soffierà con una velocità media di 12.45 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è pari allo 0%."

Avellino

Il tempo è caratterizzato da una leggera pioggia, con umidità del 70% e temperatura media di 11.8°C. La temperatura minima è di 8.1°C mentre la massima raggiunge i 13.41°C. La velocità del vento è di 6.76 km/h ed il cielo è coperto al 20% Il tempo oggi è caratterizzato da una leggera pioggia, quindi è consigliato rimanere coperti e stare al chiuso. L'umidità è molto alta, quasi 70%, quindi può essere molto fastidioso rimanere fuori per lungo tempo. La temperatura media è di 11.8°C, la minima di 8.1°C ed la massima di 13.41°C. La velocità del vento è moderata, 6.76 km/h,

Caserta

Il tempo a Caserta oggi sarà caratterizzato da una leggera pioggia e un'umidità del 69%. La temperatura media si attesterà intorno ai 13.18°C, la minima sarà di 10.34°C e la massima di 15.1°C. La velocità del vento sarà di circa 4.98 km/h ed avremo una percentuale di nuvolosità pari al 15%. Oggi il tempo è incerto a causa della presenza di una perturbazione e potresti trovare pioggia e umidità elevata. La temperatura media sarà di 13.18°C, la minima di 10.34°C e la massima di 15.1°C. La velocità del vento sarà moderata e avremo una percentuale di nuvolosità media.

Salerno

Il meteo di Salerno per oggi indica una probabilità del 60% di pioggia, con un accumulo medio previsto di 10mm. La temperatura media sarà di 9.37°C, con una minima di 5.93°C e una massima di 10.86°C. La velocità del vento sarà 8.89km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà del 46%. Puoi decidere di:

Benevento

Il meteo di Benevento per domani è previsto come una giornata con pioggia leggera e umidità alta. La temperatura media si attesterà intorno a 11.84°C, con una minima di 7.05°C e una massima di 13.18°C. Il vento sarà moderato, in media avrà una velocità di 5.88km/h e soffierà da Nord-Nordest. La percentuale di nuvolosità sarà del 48%. Cosa può fare una persona che vive a Benevento in base al meteo? La persona che risiede a Benevento, in base al meteo di domani, potrebbe dedicarsi all'organizzazione di un evento all'aperto o all'interno, oppure decidere di passare il tempo libero in casa.

Paeestum

Il meteo a Paestum è caratterizzato da piogge moderate e un'umidità molto elevata. La temperatura media si aggira intorno ai 14.54°C, con una minima di 9.99°C ed una massima di 15.87°C. Il vento soffia con una velocità media di 13.22km/h ed è quasi sempre presente, con una percentuale di nuvolosità che si aggira attorno al 28%. Puoi decidere di fare: Una camminata lungo il mare.