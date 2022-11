Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio dopo l'esclusione da Ballando con le Stelle: "Posso già dirvi chi sarà il vincitore"

Lorenzo Biagiarelli ha detto la sua dopo la clamorosa esclusione da Ballando con le Stelle. Il social chef ha già chiaro in mente dal primo momento, chi porterà a casa la vittoria finale.

Lorenzo Biagiarelli è stato eliminato da Ballando con le Stelle sabato scorso. Un finale inaspettato. Proprio in questa fase del gioco, si era ambientato con i vari compagni di squadra ed era a suo agio con la maestra Anastasia Kuzmina nonostante il gelo iniziale.

Inoltre, sia lui che la compagna Selvaggia Lucarelli, avevano abbondantemente superato il disappunto di molti, giurati compresi, circa la loro presenza congiunta nelle dinamiche del gioco. La giornalista è sempre stata più inflessibile e neutrale che mai, soprattutto con lui: non gli ha mai concesso sconti o altro. Il voto del pubblico però lo ha penalizzato e in attesa del ripescaggio, il giovane è fuori dalla competizione e quindi il prossimo sabato, non lo vedremo esibirsi in diretta. Nel frattempo però, si è lasciato andare ad una rivelazione che riguarda il finale della gara. Senza alcun dubbio può affermare chi sarà il trionfatore tra i vip rimasti a concorrere per la tanto desiderata coppa dorata.

Lorenzo Biagiarelli svela chi secondo lui, vincerà Ballando con le Stelle

Durante la giornata di ieri, Lorenzo Biagiarelli nel salotto di Antonella Clerici, si è lasciato andare circa le sue sensazioni post-eliminazione. Ci è rimasto male in quanto era convinto di aver fatto il ballo migliore e di essersi calato al meglio in tutto. Attende però il ripescaggio e la speranza di essere riammesso, è più forte che mai. Incalzato dalla conduttrice, che da due anni lo ha voluto al suo fianco nel contenitore mattutino di casa Rai, si è sbottonato circa l'andamento dei suoi ex-compagni in gara. "Sono di questa opinione, ci sono dall'inizio 13 concorrenti e il vincitore è Gabriel Garko".

Non ha tutti i torti. Il divo della fiction italiana, sin dal primo momento in pista ha dimostrato di essere davvero molto bravo. L'infortunio, possiamo dire che se da un lato lo ha notevolmente penalizzato, dall'altro è servito per dimostrare che ha una resilienza e una forza di volontà uniche. Su questo ha concordato anche la Clerici, che ha sempre affermato di apprezzare le doti di Garko in pista e probabilmente, verranno premiate come meritano con il più bello dei traguardi.

LEGGI ANCHE>>>Ballando con le stelle, Gabriel Garko annuncia: "Devo andare in ospedale", ecco i motivi