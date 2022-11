Can Yaman annuncia ai fan: "Sono fiero di questa novità", dove lo rivedremo

L'attore di Viola come il mare ha deciso di annunciare il suo nuovo progetto ai fan e si dive fiero di questa novità: scopriamo di cosa si tratta.

Tra gli attori più amati in Italia c'è Can Yaman che con il debutto su Mediaset di qualche anno fa ha conquistato i telespettatori. In questa stagione televisiva lo abbiamo visto impegnato sul set di Viola come il mare insieme alla meravigliosa Francesca Chillemi. Dopo un momento di stop dai social network, Yaman è ritornato più in forma che mai con l'annuncio di un nuovo progetto.

L'attore turco è amatissimo in Italia oltre che nel suo paese, il suo debutto è avvenuto in una soap su Canale 5 e ha decretato il suo successo tra i fan. In molti infatti lo hanno amato sin dalla sua prima apparizione e non solo per il suo aspetto fisico. Certo è che l'attore ha denunciato qualche tempo fa episodi di stalker nei suoi confronti da parte di alcuni fan troppo ossessionati da lui. Intanto però dopo il successo su Canale 5 arriva l'annuncio che tutti stavano aspettando.

Can Yaman annuncia: "Provo orgoglio e piacere"

L'attore ha annunciato attraverso alcuni scatti e video social di essere il nuovo testimonial di Dolce e Gabbana. A quanto pare Can è molto legato a questo marchio e al grande lavoro che c'è dietro. Dolce e Gabbana è simbolo di sensualità e lui è orgoglioso di far parte di questo progetto.

A dirla tutta Yaman ha un ottimo rapporto con i due stilisti e finalmente si è concretizzata una collaborazione che li vede uniti. Insomma non poteva esserci esponente migliore di lui per la nuova campagna che lo vede apparire in tutto il suo splendore. Quali saranno i suoi prossimi progetti? La novità è che Viola come il mare 2 ci sarà e che lo rivedremo nuovamente al fianco di Francesca Chillemi pronto per sfoggiare il suo fascino e il suo talento.

