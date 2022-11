Uomini e Donne: Maria de Filippi ha già 'pronto' il nuovo tronista, ecco di chi si tratta

Grandi cambiamenti potrebbero presto essere attuati a Uomini e Donne. Stano alle ultime anticipazioni, un nuovo tronista arriverebbe a breve al posto di Federico.

L'edizione in corso del celebre dating-show di Maria de Filippi, sta riservando non poche sorprese. Tralasciando però la formula over, e quindi le continue scorribande in atto tra Ida Platano e i suoi spasimanti, i più giovani non sono certo da meno. Federica Aversano, stando alle notizie trapelate dalle registrazioni già effettuate, ha deciso di abbandonare il programma da sola.

Nessuno riesce a darle quello che vuole e merita in questo momento. Lavinia Mauro è divisa tra Alessio e Francesco e i suoi stati d'animo, si inseriscono difficilmente in tutte le dinamiche del programma. Fede, è molto criticato dagli opinionisti in quanto 'accusato' di essere alla ricerca solo di un'avventura e di nulla di realmente concreto e destinato a durare. Per quanto riguarda Federico invece? Proprio lui potrebbe essere il protagonista di un colpo di scena improvviso che ha già messo in 'movimento' Maria de Filippi e tutto il suo staff. Ecco cosa potrebbe accadere durante la messa in onda nelle prossime puntate.

Uomini e Donne, ecco il nuovo tronista che quasi sicuramente, sostituirà Federico

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano Federico, parlano di un coinvolgimento molto forte nei confronti di Carola. Tra i due ci sono stati molto battibecchi e le incomprensioni sembrano farla da padrone. La forte attrazione e il coinvolgimento palpabile tra i due, dipinge uno scenario molto particolare che significherebbe molto arrivati a questo punto del percorso. Federico infatti, potrebbe a sorpresa scegliere Carola e portarla via dal programma prima delle vacanze natalizie per cominciare la loro storia insieme. Questo costringerebbe Maria de Filippi a correre ai ripari, siccome rimarrebbero solo Lavinia e Fede in vista di un 2023 molto 'infuocato' a livello di concorrenza. La conduttrice avrebbe pronto il sostituto, che è sempre una vecchia conoscenza del salotto. Si tratta di Andrea della Cioppa, ex-corteggiatore di Veronica Rimondi.

I suoi atteggiamenti e il modo in cui si è comportato durante la precedente esperienza, hanno convinto gli autori e la padrona di casa che gli avrebbe concesso questa opportunità. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per capire se e quando avverrà quello che il mondo del web sta ipotizzando da svariati giorni.

