Alessia Marcuzzi, bastano soli pochi euro per ricreare il suo look: lo stile easy chic conquista tutti

Alessia Marcuzzi propone un look semplicissimo da ricreare ma veramente super di tendenza: sicuramente avrete tutti i capi già nel vostro guardaroba.

Alessia Marcuzzi ultimamente è attivissima sui social. La donna si sta preparando per il suo debutto in Rai. Dopo un lungo periodo lontano dalle telecamere Alessia è pronta a tornare in tv. Durante l ia, da sempre appassionata di moda, ha sempre mostrato le sue scelte stilistiche. Ai tempi della conduzione del Grande Fratello decise di attingere spesso da H&M, negozio accessibile a tutti le tasche e che soprattutto permetteva ai fan di Alessia di ricreare facilmente i suoi look della prima serata.

Successivamente, dopo anni a cui si era affidata agli stilisti di Mediaset ha deciso di dare spazio ai suoi gusti personali. Da quando ha condotto L'Isola e da quando si è spogliata della divisa de Le Iene, Alessia ha sempre scelto look che provenivano dal suo guardaroba. Come dimenticare la finalissima in cui ha deciso di indossare il suo abito da sposa reso particolarmente rock dai sandali neri alla schiava. Alessia è una vera e propria icona di stile e ha deciso di creare anche un proprio brand di borse che i suoi fan apprezzano tantissimo non solo per la qualità ma anche per la scelta dei modelli e dei colori.

Alessia Marcuzzi stupisce ancora una volta: il suo look è semplice ma super sexy. Ecco come ricrearlo

Alessia Marcuzzi continua a creare tantissimi look che condivide sui social e che subito vengono presi come spunto. La conduttrice ama tantissimo i jeans di qualsiasi modello e lavaggio: da quelli a sigaretta a quelli wide che ultimamente sono tanto di moda. Li accessoria sempre con cinte e sceglie sempre accuratamente la scarpa giusta. Mocassini per i tagli più sportivi a sandali altissimi per i modelli che abbinati con un top sono adatti anche per la sera. Ricreare il suo ultimo look che ha come protagonista un altro jeans è veramente semplicissimo.

La donna ha scelto per questo look che conquista veramente tutti un jeans a sigaretta dal lavaggio scuro. a questo ha abbinato un camicione over che se non avete nel vostro guardaroba potete 'rubarla' ai vostri fidanzati o papà. Protagonista, lo stivale in pelle color fumo che rientra tra le tonalità di nude tra le più in voga in questa stagione.

LEGGI ANCHE:Rai, l'annuncio di Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: "Finalmente possiamo dirlo"