Da Amadeus a Elisa, la pizzeria dei vip: quanto costa mangiare qui? Il prezzo vi stupirà

Il ristorante-pizzeria preferito dai vip si trova a Roma: ecco quanto costa mangiare qui e quali sono le specialità del menù.

Non è una novità che gli italiani siano amanti del cibo e i personaggi del mondo dello spettacolo non sono da meno. La nostra cucina è stata eletta come migliore al mondo e in tanti non avevano dubbi. A Roma c'è un posto speciale dove moltissimi vip noti della televisione e dello spettacolo si concedono pranzi e cene saporiti. Si tratta di una cucina totalmente made in Italy, rispettosa della tradizione e degli antichi sapori. Il prezzo per pranzare o cenare qui vi lascerà davvero a bocca aperta.

Si chiama L'Isola della Pizza ed è famosa per gli ottimi piatti oltre che per la presenza di commensali famosissimi. Sul profilo Instagram del ristorante è infatti possibile ammirare scatti di vip in visita al locale. Non manca Giuliano Sangiorgi con la sua compagna ma anche molte star del mondo della televisione come Enrico Brignano e Flora Canto. Scopriamo però quanto costa cenare qui, proprio nello stesso posto che hanno scelto Amadeus e Elisa nei giorni delle festività natalizie.

Quanto costa mangiare nel ristorante preferito dei vip a Roma? Ecco il menù e la fascia di prezzo

Ieri sera è apparso su Instagram uno scatto che vedeva protagonista Amadeus proprio all'Isola della pizza. Pochi giorni fa a far visita al ristorante c'era invece la cantante Elisa probabilmente dopo un suo concerto. Questo locale si trova a Roma esattamente in via degli Scipioni e garantisce una cucina 100% made in Italy proprio come piace a noi.

Il menù è molto vario ed è impossibile resistere ai tantissimi gusti della pizza romana famosa per essere condita a dovere e croccantissima. Amadeus ha pubblicato proprio ieri sera la foto di un primo piatto al pomodoro. Una prelibatezza che ha aperto lo stomaco dei suoi follower solo a guardarla. Quanto costa sedersi a tavola e gustare i piatti dell'isola della pizza? Questo locale continua a stupirci e oltre ad essere famoso per la qualità dei suoi prodotti è rinomato anche per i costi medi e dunque onestissimi.

La fascia di prezzo indicata sul web dalle piattaforme che si occupano di ristorazione è infatti tra i 15 euro e i 35 euro. Il costo medio di un pranzo o una cena all'italiana, sembra proprio che la prossima tappa del tour culinario perfetto non possa che essere il locale dei vip che garantisce qualità-prezzo e una cucina super gustosa.

