Incubo in vacanza: alloggia in una casa affittata su Airbnb, ma l'host lo costringe a...

Vive una vacanza da incubo per colpa di Airbnb: l'host offre infatti una casa con un quantità assurda di regole

Nel momento in cui ci si reca in vacanza, si vuole stare anche un po' spensierati e felici senza dover sempre e comunque pensare a cosa sia obbligatorio o meno fare per portare avanti una casa (come sistemarla o pulirla in maniera assidua). Qualora anche voi la pensiate così, di certo non affittereste mai l'abitazione di cui si racconta in quest'articolo. Insomma, il rischio che vi siano troppe regole e l'eventuale difficoltà nel rispettarle è in una parola, frustrante. Dover stare sempre a preoccuparsi di aver fatto tutto per non trasgredire a norme (alle volte fin troppo folli) può rendere la vacanza un vero e proprio incubo, soprattutto nel momento del check-out.

Questo è lo stato di ansia e preoccupazione in cui è stato un utente di Reddit noto come @randomredditguy94. Proprio lui ha postato una foto diventata inevitabilmente virale in cui sono mostrate strambe regole della cucina incontrate durante un soggiorno in una casa presa su Airbnb. Un host ha infatti stabilito chiaramente con un cartello cosa si può o meno fare nella propria dimora. La prima cosa che si nota sul biglietto è il fatto che non ci sia nemmeno un minimo di coerenza visiva: le frasi sono scritte in maniera super colorata e confusionaria. Eccole 'tradotte' allora per voi, in tutta la loro assurdità.

Airbnb da incubo, le regole folli di un host: ecco cosa non si può fare in cucina

Le regole indicate dal cartello pieno zeppo di scritte sono:

Solo un piatto e un bicchiere per pasto

Piatti e bicchieri devono essere puliti a mano

La lavastoviglie non si può usare durante le ore di riposo del quartiere, cioè dalle 13:00 alle 14:30 e dalle 22:00 alle 9:30

Non piegare alcun cucchiaio

Per avere "posate avanzate" chiamate questo numero

L'acqua del rubinetto è potabile, ma la bevete a vostro rischio e pericolo

Gli alimenti non possono rimanere in frigorifero per più di 16 ore (per motivi sanitari)

Indubbiamente la parte che più fa storcere il naso è la possibilità di un solo bicchiere e un solo piatto ad ospite. Mangiare il primo o il secondo nello stesso piatto della frutta non è proprio l'ideale, così come usare lo stesso bicchiere per l'acqua, il vino, la birra e così via. Proprio alla luce di queste idee diffuse in maniera comune, tanti Redditor hanno espresso le loro perplessità. Una questione che ha lasciato interdetti parecchi riguarda indubbiamente l'acqua. Potabile o no? Bella domanda. Diverse persone si siano chieste cosa siano le posate avanzate e perché ci sarebbe stata la specifica sul piegare i cucchiaini. E voi? Prenotereste mai in un Airbnb del genere?

