Influencer paga 1000€ per un pranzo ad Ibiza e mostra lo scontrino: "Guardate il prezzo dell'acqua"

Un influencer ha pagato 1000€ per un pranzo sull'isola, ma sembra essersi lamentato solo del costo dell'acqua in bottiglia. Sui suoi profili social, ha mostrato lo scontrino di una delle mangiate più care della sua vita.



Negli ultimi 18 mesi, l'inflazione è cresciuta a livelli spaventosi. Se mettiamo insieme: inflazione alle stelle, ristoranti di lusso in una delle località più costose d'Europa e il mese di agosto, non può venir fuori nulla di buono. Un influencer gastronomico spagnolo, Pablo Cabezali, ha pranzato in un un locale di Ibiza ed ha pagato poco meno 1000 euro. Non è chiaro con quante altre persone si trovasse. Il suo post sui social è apparso controverso, perché l'uomo insisteva sul prezzo dell'acqua in bottiglia, mentre molti notavano che sullo scontrino c'era scritto 926€.

L'influencer ha insistito che 10€ per una bottiglia d'acqua fossero troppi, ma chi ha osservato con attenzione lo scontrino ha notato che anche altri piatti avessero prezzi decisamente elevati. Una 'selva negra', ovvero una tartare di wagyu e caviale, veniva 260 euro. Il trikini di salmone affumicato, caviale e bogavante, è stato pagato 135 euro. Anche una tartare di caviale di cicale di mare costava ben 85 euro. Non a caso, nei commenti si è scatenato un piccolo dibattito, perché forse 10€ per una bottiglia d'acqua sono il dettaglio meno 'preoccupante' dello scontrino.

1000€ per il pranzo ad Ibiza: è polemica

Più di una persona ha attaccato l'influencer e non il ristorante: "Ma ti stai lamentando davvero per aver pagato 10€ una bottiglia d'acqua ad Ibiza o stai ostentando la tua ricchezza?", ha chiesto qualcuno. Un altro utente ha rincarato la dose: "Mangi ad agosto a Ibiza caviale, gamberi e frutti di mare, mi pare evidente che non hai problemi di soldi. Sono felice che tu sia ricco, ma non ti lamentare... suoni molto ipocrita". Quel che è certo è che molte località turistiche di fama mondiale quest'anno sono state al centro delle polemiche per i prezzi troppo elevati del cibo e delle bevande.

A Mykonos, ad esempio, un bar è finito al centro delle polemiche. Si tratta di uno stabilimento di una delle zone più esclusive dell'isola, che attira i turisti in maniera singolare. Promette loro, infatti, di non far pagare lettini e ombrelloni, a patto che consumino almeno un drink. Molti sono attratti da questa offerta e si recano al bar dello stabilimento, dove i menù non vengono dati e i camerieri elencano i drink a voce. A chi chiede comunque un menù, inizialmente li forniscono senza prezzi. Chi insiste e ne chiede uno con i prezzi capisce perché i lettini sono gratis: un drink costa almeno 60€ e un piatto di pasta anche 100. Insomma, l'estate è quasi finita, ma a chi viaggerà nelle prossime settimane consigliamo di fare grande attenzione ai prezzi di stabilimenti e ristoranti, prima di creare l'ennesima polemica social sullo scontrino.

