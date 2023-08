Sicilia, il cliente chiede una "pasta alla norma abbondante" e la cameriera scrive questo sullo scontrino

Agosto è arrivato e insieme a lui milioni di italiani nelle località turistiche. In un ristorante in Sicilia, un cliente ha chiesto "un piatto di pasta alla norma abbondante" e la cameriera, sulla comanda per la cucina, lo ha etichettato in maniera singolare.

Agosto è arrivato e dall'inizio del mese sono già (almeno) due le polemiche social con protagonisti (loro malgrado) i ristoranti. In un bar nel comune di Gera Lario, nei pressi del lago di Como, una cliente ha chiesto un toast vegetariano "diviso a metà". Al momento del pagamento, si è accorta che il ristorante le aveva applicato 2€ di sovrapprezzo. Sullo scontrino, infatti, c'è proprio scritto: "Diviso a metà" (per di più con l'IVA al 10%!). Come prevedibile, sui social questo episodio ha scatenato polemiche in abbondanza.

Poche ore fa, Selvaggia Lucarelli ha condiviso lo scontrino inviatole da una follower. In un'osteria di Finale Ligure, una madre ha chiesto un piattino per "far assaggiare" le trofie al pesto a sua figlia. Il locale glielo ha fornito, ma proprio come i colleghi del lago di Como, ha chiesto 2€ in più per quel servizio. Agosto è probabilmente il mese in cui i ristoranti turistici incassano di più. Tuttavia l'inflazione galoppante ha messo un freno ai consumi degli italiani, che mai come adesso non accolgono volentieri questo tipo di extra, per un servizio che, secondo molti, dovrebbe essere gratuito.

Sicilia, la pasta alla norma "abbondante" e la reazione della cameriera

Un nuovo post con protagonista un ristorante è diventato virale su Facebook. Il gruppo (il cui nome è tutto un programma) è quello dei "Camerieri psicopatici". Una donna residente in Sicilia, che presumibilmente lavora come cameriera sull'isola, ha condiviso la foto di una comanda destinata alla cucina. Un cliente, infatti, le ha chiesto un piatto "abbondante" di busiate (un tipo di pasta fresca simile ai fusilli) alla norma, una delle tante specialità culinarie della Trinacria. Tanto è bastato per spingerla ad aggiungere una nota per i colleghi cuochi sullo scontrino: "Abbondante perché ha rotto il ca**o".

Come prevedibile, un post del genere ha diviso gli utenti. Dal momento che sul gruppo sono presenti tantissimi lavoratori del settore della ristorazione, abbondano i commenti di supporto per la cameriera dalla Sicilia. Altri, però, fanno notare che se il cliente dovesse trovare quella scritta sul suo scontrino, probabilmente reagirebbe male e lascerebbe una recensione negativa al locale. Ad ogni modo, il commento più frequente e ricorrente è il seguente: "Solo chi lavora a contatto con il pubblico può capire". La speranza è che quella nota sia visibile solo ai colleghi della cucina, perché se la leggesse il cliente, il ristorante non farebbe una bella figura.

