New York, prezzi fuori controllo: scontrino salatissimo per due pizze e un'arancina a domicilio

New York è la città più cara del mondo. Se ci aggiungiamo l'inflazione che colpisce sempre più duramente, anche una pizza diventa un vero e proprio lusso. Piero Armenti, che vive negli Stati Uniti da oltre dieci anni, ha mostrato lo scontrino di un ordine d'asporto fatto di due pizze e un'arancina.

Secondo il World Economic Forum, a fine 2022 New York e Singapore erano le due città mondiali con il prezzo della vita più alto in assoluto. L'aumento marcato dell'inflazione, iniziato nella primavera del 2022, ha reso ancora meno conveniente vivere nella Grande Mela per chi non ha un'entrata fissa mensile medio-alta. Tra chi vive e resiste nella città americana, c'è Piero Armenti, influencer italiano che poche settimane è diventato a tutti gli effetti cittadino statunitense.

Armenti è il fondatore de 'Il mio viaggio a New York', prima semplice pagina Facebook, da diversi anni anche agenzia turistica. Quando oggi vedete sui social quelle pagine tutte uguali che iniziano con "La mia vita a" o "Il mio viaggio in", sappiate che i loro fondatori hanno copiato Piero Armenti. Anche i video in cui gesticolano tutto il tempo e indicano cose a caso sono omaggi ai vecchi post dell'influencer salernitano. Armenti ama mangiare e spesso va al ristorante oppure ordina cibo a domicilio. Poche ore fa, ha mangiato una pizza a casa con la fidanzata Martina e, dal punto di vista di un italiano con un'entrata mensile normale, ha speso una fortuna.

Quanto costa a New York una pizza a domicilio

Vivere a New York è sempre più caro. Per quanto sia lontanissima dall'Italia, negli ultimi venti anni sono aumentati a dismisura i locali gestiti da pizzaioli italiani che riescono a produrre una pizza pressoché identica a quella napoletana. L'alto costo dell'affitto, degli ingredienti e dell'energia elettrica ha portato le pizze a prezzi oggettivamente folli. Come mostra Armenti postando lo scontrino nelle Storie una diavola, una margherita e un'arancina gli sono costati 77.61 dollari, ovvero 71 euro. Non male, vero?

Una diavola costa più di 20 euro a New York. Se aggiungiamo tasse, servizio (scontato di 5 dollari per uno sconto membri), oltre alla mancia di 10 dollari lasciata da Piero, arriviamo alla cifra monstre di 77 dollari per due pizze e un'arancina a casa. Nella Grande Mela, gli stipendi sono certamente più alti rispetto a molte città italiane, ma ci si chiede se valga davvero la pena vivere in un posto dove mangiare una margherita a casa costa 15 euro più varie tasse ed extra leggibili sullo scontrino. New York è affascinante, ma anche molto cara.

