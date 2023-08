Turista diretto a Sorrento indossa la maglia di Totti, ma qualcosa non va: fermatelo prima che incontri un romanista!

Sorrento, un turista indossa la maglia di Francesco Totti mentre si dirige verso la sua vacanza, eppure qualcosa non convince: conviene fermarlo perché...

Sorrento è una deliziosa cittadina costiera situata nella regione della Campania, in Italia, ed è famosa per le sue viste spettacolari sulla baia di Napoli e per essere un punto di partenza ideale per esplorare la Costiera Amalfitana e l'Isola di Capri. La passeggiata Tasso è la strada principale della località balneare, pedonale e affacciata sul mare. È un luogo perfetto per fare shopping, gustare delizie locali e godere di un'atmosfera vivace. Essa conduce all'omonima piazza, intitolata al poeta Torquato Tasso. Il posto è un punto di incontro popolare e offre una varietà di caffè, ristoranti e negozi.

La Cattedrale di Sorrento è un'altra location affascinante: situata nel centro storico, presenta un mix di stili architettonici. L'interno ospita pregevoli opere d'arte. E un'opera d'arte - stavolta naturale, sono anche i giardini di Villa Comunale che regalano una vista spettacolare sulla baia di Napoli e sul Vesuvio, rappresentando un luogo ideale per rilassarsi e scattare fotografie panoramiche. Marina Grande è il pittoresco porto di pescatori della zona, rinomato per i suoi ristoranti di pesce fresco e l'atmosfera autentica, ma anche per la possibilità di fare delle lunghe passeggiate serali.

La possibilità di fare escursioni nella vicina Capri o alle famose rovine di Pompei ed Ercolano (che sono testimonianze dell'antica storia romana) o ancora alle spiagge (dove si possono svolgere attività acquatiche come il nuoto, lo snorkeling e le gite in barca) sono altri buoni motivi per visitare Sorrento. Inoltre, proprio qui molte scuole di cucina offrono lezioni per imparare a preparare piatti tipici della cucina italiana.

Sorrento, un turista rischia grosso vestendo la maglia di Francesco Totti: non c'entra niente il fatto che sia in provincia di Napoli

Sorrento è un luogo affascinante che combina cultura, storia e bellezze naturali. È una base ideale per esplorare la regione circostante, tra cui la Costiera Amalfitana, Napoli e l'Isola di Capri. Pertanto, non stupisce affatto che un turista abbia deciso di visitarla e di prendere un pullman dal capoluogo partenopeo per farlo. Quello che sorprende, invece, è il fatto che indossi una maglia di Francesco Totti. Insomma, ci può stare che tifi Roma, però ostentarlo così in una zona partenopea (dove il tifo è super accanito dopo il conseguimento del terzo scudetto), non conviene.

Il problema è che questo turista - paparazzato dalla pagina @vesuvianastateofmind, ha fatto un errore clamoroso anche per i romanisti (anzi, soprattutto). Indossa infatti sì la maglia di Francesco Totti - ex capitano e campione di calcio, ma su base bianca e azzurra, come quella della Lazio. Tra i commenti al post in tanti si augurano che non becchi nessun ultras della 'Magica' o la sua vacanza potrebbe finire malissimo!

LEGGI ANCHE: New York, prezzi fuori controllo: scontrino salatissimo per due pizze e un'arancina a domicilio