La vignetta della settimana sulla bacheca di un locale è grottesca: "Le auto elettriche sono come..."

La vignetta della settimana proposta dal locale di una città italiana è decisamente comica: ecco a cosa paragona le auto elettriche

Le auto elettriche stanno guadagnando sempre più popolarità grazie alla loro natura ecologica e alle tecnologie in continua evoluzione. Esistono diversi vantaggi derivanti dall'uso di auto elettriche. In primis esse non emettono gas di scarico nocivi durante il funzionamento, contribuendo a ridurre l'inquinamento dell'aria e l'impatto sul cambiamento climatico. In secondo luogo, hanno costi operativi inferiori rispetto alle auto a combustione interna grazie ai prezzi minori dell'energia elettrica rispetto ai carburanti fossili. Inoltre, richiedono meno manutenzione poiché hanno meno parti mobili e non richiedono cambi d'olio.

Altri vantaggi delle auto elettriche è che sono notevolmente più silenziose delle auto a motore a combustione interna, riducendo anche l'inquinamento acustico nelle aree urbane. I loro motori, poi, offrono una potenza immediata, consentendo accelerazioni rapide e prestazioni dinamiche. In molte aree, vengono anche offerti incentivi finanziari e sgravi fiscali per l'acquisto di queste vetture, rendendole più convenienti per i consumatori, senza contare che in varie città, esse possono avere accesso a zone a traffico limitato o aree pedonali riservate. Eppure, le auto elettriche hanno anche degli svantaggi...

Le auto elettriche diventano protagoniste di una vignetta esilarante: ecco a cosa vengono paragonate

Esistono purtroppo anche diversi svantaggi nel guidare auto elettriche. Anche se le tecnologie delle batterie stanno migliorando, molte di esse hanno ancora un'autonomia inferiore rispetto alle auto a combustione interna. Ciò potrebbe essere un problema per chi fa lunghe tratte. Inoltre, la disponibilità di stazioni di ricarica può essere limitata in alcune aree, rendendo necessario pianificare accuratamente gli spostamenti. Bisogna anche considerare che, pure se le tecnologie di ricarica veloce stanno migliorando, il tempo necessario per ricaricare completamente una batteria è decisamente più lungo rispetto al riempimento del serbatoio.

Le auto elettriche possono avere un costo iniziale più elevato rispetto alle auto a combustione interna, anche se ciò potrebbe essere compensato da risparmi sui costi operativi a lungo termine. Insomma, come per tutte le merci, pure per questa ci sono pro e contro. Un cartello, segnalato dalla pagina Instagram del comico e conduttore Cristiano Militello, ad esempio, mostra una vignetta contraria a chi utilizza le auto elettriche. Nello specifico il cartello irriverente recita: "L'auto elettrica è come la diarrea. Non sai se arrivi a casa".

Al di là dell'inevitabile risata che fa scaturire una frase del genere - a tratti grottesca, il problema evidenziato è proprio quello cui si faceva riferimento poche righe sopra: purtroppo rispetto al carburante che è più 'stabile' a livello di consumi, con le auto elettriche bisogna sempre domandarsi con un certo anticipo quale sarà il percorso da effettuare e se effettivamente si riesce ad affrontarlo.

